Dit zijn de finalisten van ‘The masked singer’

Spoiler alert.

De Kikker

De kijkers moeten het eerst afscheid nemen van de Kikker. Alle panelleden denken dat het Wolter Kroes is en ze hebben het juist. “Dit had ik nooit willen missen. Wat was dit een geweldig avontuur”, aldus de zanger. “En wat kun je gekke dingen doen in een kikkerpak, want niemand heeft je door!”

De Olifant

Daarna moet ook de Olifant het podium voorgoed verlaten. De namen vallen van onder meer Jan Versteegh en Juvat Westendorp, maar Gerard Joling trekt aan het langste eind. In het pak zit Everon Jackson Hooi. “Het was een ride. Totaal out of my comfortzone”, vertelt hij.

De Bijenkoningin

Ook voor de Bijenkoningin is het avontuur helaas voorbij. In het pak zit zangeres Berget Lewis, die meedeelt dat ze meedoet met ‘het leukste programma dat ze ooit heeft gedaan.’

De Panda

Tot slot moet ook de Panda eraan geloven. In het pak zit al wekenlang Birgit Schuurman. “Ik vond het echt ontzettend leuk om te doen”, vertelt ze na afloop.

Volgende week strijden de Tijger, Flamingo, Joker en Pinguïn om de winst in de finale van The masked singer. Deze is te zien op 30 december om 20.00 uur bij RTL4 en terug te kijken bij Videoland.

Bron: RTL Boulevard