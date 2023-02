Dit zijn de leukste ‘WIDM’-bondjes aller tijden

Jochem van Gelder tijdens de perspresentatie Wie is de Mol 2017. Beeld ANP Kippa

Jochem van Gelder (seizoen zeventien)

Jochem wilde zich niet vastleggen aan één bondje in seizoen zeventien. Hij werd koning van de bondjes, hij sloot er maar liefst drie. Het leek erop dat hij alle informatie die er te vinden was tot zich wilde nemen. Zo hopte hij van de ene kandidaat naar de ander, helaas voor Jochem mocht het niet baten. Hij verloor in de finale van een van zijn bondgenootjes.

In onderstaande video zie je Jochem en al zijn bondjes:

Jan Versteegh maakt tijdens de finale bekend dat hij De Mol is. Ruben Hein (L) won het programma. De andere finalist, Olcay Gulsen (R), blijft met lege handen achter. Beeld ANP Kippa

Jan Versteegh en Olcay Gulsen (seizoen achttien)

Dat Jan de mol was in seizoen achttien, hadden veel mensen niet verwacht. Bondgenoot Olcay al helemaal niet; had Jan haar stiekem op het verkeerde been gezet? Achteraf vallen er wel wat dingen op. Jan en Olcay zijn soms net een getrouwd stel zoals ze met elkaar kibbelen en vervolgens weer veel plezier hebben. Misschien wel een van onze favoriete bondjes ooit!

Hier zie je nog een keer het fragment waarin Jan toegeeft dat hij de mol is

Niels en Rick Paul, screenshot AvroTros Wie is de mol Beeld AvroTros

Niels Littooij en Rick Paul van Mulligen (seizoen negentien)

In seizoen negentien zagen we meerdere verbonden gesloten worden, al was er één wel erg opmerkelijk. Niels en Rick Paul zochten eerst goed uit met wie zij een bondje wilden sluiten. In aflevering drie nemen ze elkaar al even apart om hun verbond te bespreken. Rick Paul noemt het ook wel een ‘bondje pro’. Niels gebruikt zijn bondgenoot meer om hem van alle informatie te voorzien. Helaas mag het voor beiden mannen niet baten, Rick Paul vliegt er in de voorlaatste aflevering uit en Niels wordt de verliezende finalist.

Nieuwsgierig hoe ze dit ‘pro’-bondje sloten? Kijk dan hier de video.

Buddy Vedder en Miljuschka Witzenhausen (seizoen twintig)

De vier finalisten, Miljuschka Witzenhausen, Buddy Vedder, Nathan Rutjes en Rob Dekay, (seizoen twintig), zijn ook de favoriete deelnemers van het publiek. Deze vier kandidaten gingen gedurende het seizoen niet voor zichzelf, maar in het belang van de groep. Buddy en Miljuschka deelden hun molboekje met elkaar. Buddy had zonder Miljuschka nooit Rob als de mol aangewezen, schreef hij in zijn winnaarsdagboek. Ook Miljuschka stond in de finale van seizoen twintig. Zo zie je maar dat sommige bondjes absoluut waardevol kunnen zijn. Voor je het weet, beland je samen in de finale.

Hieronder een video van de vier finalisten samen

Daniël Verlaan en Anke de Jong (seizoen 23)

Dit seizoen worden – helaas voor ons – weinig bondjes gesloten. Al is er in de tweede aflevering wel een mooi moment, wanneer Daniel op Anke’s slaapkamerdeur klopt, met de vraag of zij een bondje wil sluiten. Dit sluiten de twee journalisten dan ook. Helaas voor de kijker, zien we weinig momenten dat ze informatie met elkaar delen, maar één ding is zeker: hier is een vriendschap voor het leven geboren. Hoe lang zal Daniël het volhouden zonder zijn bondgenoot? Óf heeft hij Anke misschien stiekem toch van verkeerde informatie voorzien...

Zie hier de reacties van de andere deelnemers op Anke’s vertrek

Feest: WIDM-koppel Airen en Taeke zetten déze romantische stap in hun relatie. Beeld ANP / ANP Kippa

Airen Mylene en Taeke Taekema (seizoen zestien)

Misschien geen officieel WIDM-bondje maar wel een bond voor het leven! Airen en Taeke ontmoetten elkaar in Wie is de mol? seizoen zestien. Tijdens de opnames hadden ze geen tijd om bondgenoten te worden. Airen moest de show helaas na één aflevering al verlaten. Door Wie is de mol? hebben de twee nu wel al zeven jaar een relatie, inclusief WIDM-baby en stappen ze binnenkort in het huwelijksbootje.

In deze aflevering van Sterrenstof praat entertainment journalist Matthijs over Airen en de bruiloft:'

