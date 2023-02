Dit zijn de mannen van Pamela Anderson

Waar menig vrouw een gat in de lucht springt als ze überhaupt één keer in haar leven ten huwelijk wordt gevraagd, kreeg de inmiddels 55-jarige Pamela maar liefst zes keer een ring om haar vinger geschoven. Toegegeven: het ene huwelijk duurde langer dan het andere, variërend van twaalf dagen (!) tot drie jaar. Hieronder lees je er alles over.

Tommy Lee

De eerste gelukkige die bij het sekssymbool in de gratie wist te komen, is Tommy Lee. Het is waarschijnlijk ook de bekendste, daar er een seksfilmpje uit hun relatie voortvloeide. Tommy is een Amerikaans-Griekse drummer, bekend van de band Mötley Crüe. Seks, drugs en rock&roll waren zo ongeveer de belangrijkste pijlers van de drie heren die er onderdeel van uitmaakten, wat ook blijkt uit de naam die ze hun band gaven. Die is afgeleid van Motley crew, wat zoveel betekent als ‘losbandige bende’.

Desondanks bond Tommy zich aan Pamela. En niet alleen dat, hij kreeg zelfs twee kinderen met haar: Brandon Thomas en Dylan Jagger. Helaas hield het huwelijk geen stand. In 1998, na drie jaar, trokken ze de stekker eruit.

Pamela met haar zoon Brandon Thomas (rechts), die ze met Tommy Lee kreeg. Beeld Getty Images for Netflix

Kid Rock

Na Tommy volgde een vrijgezellenperiode van drie jaar. In 2001 legde Pamela het met Kid Rock aan. Een jaar later waren ze verloofd. Nóg een jaar later verbraken ze die verloving, om in 2006 dan toch echt samen in het huwelijksbootje te stappen. De verbintenis werd ruimschoots gevierd, met verschillende ceremonies op verschillende plekken. Dat moest een blijvertje zijn!

De aantrekkingskracht tot Kid Rock was te begrijpen; hij was al minstens zo muzikaal als haar ex-man Tommy Lee. En hij was zeker niet de minste. Gedurende zijn carrière werkte hij samen met grootheden als Eminem, Metallica, Snoop Dogg en Bon Jovi. Met zijn kersverse vrouw boterde het wat minder goed; na vijf maanden als man en vrouw door het leven te zijn gegaan, besloten ze ieder weer hun eigen weg te gaan – dit keer voorgoed.

Pamela Anderson en Kid Rock. Beeld WireImage

Rick Salomon

Pamela’s geloof in de liefde is bewonderenswaardig te noemen. Het duurde namelijk niet lang voordat ze een volgend exemplaar aan haar haak had geslagen. Nog in hetzelfde jaar dat ze van Kid Rock scheidde, wandelde ze alweer richting het altaar. Dit keer stond professioneel pokerspeler Rick Salomon haar daar op te wachten. Aan hem de eer om Pamela’s rechterhand van een trouwring te voorzien. Dat deed hij – tot twee keer aan toe. En uiteindelijk tot groot verdriet van beide partijen.

Het eerste huwelijk mocht tien weken standhouden. In 2014 besloten ze het opnieuw te proberen, want ja, waarom nieuwe schoenen kopen als je nog ergens oude hebt slingeren? Die tweede poging faalde al net zo jammerlijk als de eerste. Tevens ging ‘ie met veel moddergooien gepaard. Pamela verweet Rick dat hij haar tijdens de seks probeerde te wurgen. Andersom zou zij hun huis hebben doen stinken naar vis- en garnalengerechten en was hij nogal verbolgen over het feit dat ze haar kinderen varkensvlees te eten gaf, terwijl Rick al tien jaar een varken als huisdier heeft. Niet gek dus, dat Pamela een jaar later de scheiding aanvroeg.

Pamela Anderson en Rick Salomon in betere tijden. Beeld WireImage

Jon Peters

Drie keer was niet scheepsrecht, maar Pamela gaf niet op. In plaats van haar geluk in een andere, nieuwe hoek te zoeken, besloot ze wederom een kliekje op te warmen. In de jaren 80 had ze al eens een romance met filmproducent Jon Peters beleefd, die onder andere de Superman-franchise voor zijn rekening heeft genomen. De warme herinneringen aan hun kortstondige relatie leenden zich blijkbaar perfect voor een huwelijk. Begin 2020 besloten de twee zich er daarom maar gewoon aan te wagen. Na een recordaantal van twaalf hele dagen kwamen ze tot de conclusie dat ze toch niet elkaars Ware Jacob waren.

Saillant detail: de twee zijn nog altijd vrienden en zodra Jon de kraaienmars blaast, mag Pamela een duizelingwekkend bedrag van tien miljoen dollar op haar rekening bijschrijven. Omdat hij ‘altijd van haar zal blijven houden’ staat ze namelijk nog steeds in zijn testament, ‘of ze het geld nu nodig heeft of niet’. Mooi meegenomen.

Dan Hayhurst

Zoals we van Pamela gewend zijn, liet ze er op liefdesgebied geen gras over groeien. De inkt op de scheidingspapieren van haar en Jon was waarschijnlijk nog maar net droog toen ze op kerstavond (ja, ook in 2020) haar eeuwige trouw beloofde aan bodyguard Dan Hayhurst. Ze ontmoetten elkaar terwijl hij haar huis op het Canadese Vancouver Island verbouwde.

De band die ze ontwikkelden was genoeg voor een huwelijk, maar niet sterk genoeg om ook daadwerkelijk te overleven. Na een jaar waren de verliefde gevoelens alweer vervlogen. Laten we voor Pamela hopen dat zeven inderdaad een engelengetal is en dat ze er tijdens haar volgende poging minstens zoveel op haar schouders heeft.