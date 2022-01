Dit zijn de moeders van Douwe Bobs kinderen

Loes van Delft

“De hele wereld mag het weten. Er zit een hele lieve meid in het publiek, Loes van Delft heet ze. Die heeft een heel mooi baby’tje in haar buik en ik mag daar de vader van zijn.” Met deze woorden maakte de Amsterdamse zanger in juli vorig jaar tijdens een concert in Bloemendaal bekend dat hij en Loes - met wie hij geen relatie heeft - een kindje verwachtten. Loes van Delft (30) werd geboren in Drunen en is een succesvol kunstenares. Haar graffitikunst en sculpturen zijn geëxposeerd in binnen- en buitenland.

Bobby Lou

Op 9 december 2021 werd dochtertje Bobby Lou geboren. De kersverse vader deelde trots een aantal foto's van zijn dochter. “Zo verliefd op deze dame”, schreef hij op Instagram.

Anouk Elizabeth

Donderdag was de verrassing groot toen de artiest bekend maakte dat hij en zijn ex-vriendin Anouk een zoon verwachten. De vreugde is groot, want deze zwangerschap was niet vanzelfsprekend. “We probeerden het bijna drie jaar en bijna vijf maanden geleden is het dus toch gelukt”, schrijft hij. In gesprek met RTL Boulevard benadrukt Douwe dat hij en Anouk op dit moment géén relatie hebben, maar hij ook nog niet weet hoe de toekomst eruit zal zien. “Ik weet dat ik heel veel van Anouk houd - ik houd overigens ook heel veel van Loes. Liefde is er in vele vormen.”

Niet in de spotlight

Anouk en Douwe zijn sinds 2018 af en aan een setje, maar verder is er weinig bekend over de knappe blondine. Ze schermt haar social media-kanalen zorgvuldig af voor de buitenwereld en ook Douwe liet zich in interviews niet uit over zijn (inmiddels ex-)vriendin. Wel blijkt ze een grote inspiratiebron te zijn voor de singer-songwriter: het liedje Was it just me op Douwes nieuwe album Born to win, born to lose dat dit jaar uitkwam, gaat over de breuk met Anouk.

Onbekend

Dat Douwe Bob donderdag met de woorden ‘het leven is een wervelwind’ bekend maakte dat hij opnieuw vader wordt, was voor Yvonne Coldeweijer van het online roddelkanaal Life of Yvonne aanleiding om deze wervelwind compleet te maken. “Zit je? Er is nog een baby geboren op 19 december. Ook hier is Douwe Bob de vader van”, schreef ze op Instagram.

Wat er ook gebeurt

De reactie van de zanger liet niet lang op zich wachten. “Het is waar. Vorige maand ben ik vader geworden van een tweede meisje.” Douwe heeft met deze derde moeder - van wie hij de naam niet bekend maakt - afgesproken dat hij zich als vader op de achtergrond houdt, maar zegt ook niet weg te lopen voor zijn verantwoordelijkheid. “Ik ben nog bezig de juiste weg in dit vaderschap te vinden. Wat er ook gebeurt, ook voor haar ben ik er als ze me nodig heeft.”

