Dít zijn de nieuwe B&B-eigenaren in het derde seizoen van ‘B&B vol liefde’

Het derde seizoen van B&B vol liefde kent elf deelnemers. In het populaire datingprogramma gaan zij op zoek naar de liefde.

Walter (54) uit Frankrijk

Walters B&B ligt in de weelderige natuur van de Correze in Zuid-Frankrijk. Hij is op zoek naar een open-minded vrouw, die met beide benen op de grond staat, maar wel interesse heeft in spiritualiteit.

Walter (54) uit Frankrijk Beeld Blue Circle

Petri (59) uit Frankrijk

Petri is helemaal verliefd op Frankrijk: de romantische taal, het heerlijke eten... Ze verhuisde naar haar droomland en is op zoek naar een man die het plaatje helemaal compleet maakt.

Petri (59) uit Frankrijk Beeld Blue Circle

Marian (68) uit Portugal

Marian woont al 35 jaar in de Algarve, waar ze een succesvol makelaarsbedrijf opzette. Inmiddels is ze gastvrouw van haar B&B, een luxe paradijs. Chihuahua Amy is nooit ver weg.

Marian (68) uit Portugal Beeld Blue Circle

Michiel (50) uit Frankrijk

Michiel toverde een oude boerderij in Zuid-Frankrijk om tot een groepsaccommodatie. Hij is biseksueel en staat dus open voor een relatie met een man óf vrouw.

Michiel (50) uit Frankrijk Beeld Blue Circle

Joy (25) uit Spanje

De jonge, knappe deelnemer die dit jaar menig hart op hol laat slaan, is de 25-jarige Joy. Hij bracht zijn jeugd voornamelijk door op Bali en vertrok vijf jaar geleden in zijn eentje naar Spanje. Daar knapte hij het vervallen vakantiehuis van zijn vader op. Inmiddels runt hij een B&B in Málaga én verkoopt hij campers. Hij is op zoek naar een avontuurlijke vrouw.

Joy (25) uit Spanje Beeld Blue Circle

Leendert (68) uit België

De B&B van Leendert ligt in een oude watermolen, midden in de natuur in de Belgische Ardennen. Een echt ontspanningsoord dus. Hij is op zoek naar een vrouw die, net als hij, heel gastvrij is.

Leendert (68) uit België Beeld Blue Circle

Debbie (62) uit Spanje

Heftige gebeurtenissen lieten Debbie beseffen dat het leven zo voorbij kan zijn. Nadat ze twee vriendinnen verloor, verhuisde ze met haar gezin naar Catalonië. Daar heeft ze nu twee B&B’s: een kleurrijke met pipowagens en een nabijgelegen pand. Ze is op zoek naar een man die haar leven nóg gezelliger maakt.

Debbie (62) uit Spanje Beeld Blue Circle

Bram (30) uit Zweden

Bram woont op een Zweedse zelfvoorzienende boerderij en ontvangt daar gasten. Het enige wat volgens hem nog mist, is een vriendin.

Bram (30) uit Zweden Beeld Blue Circle

Martijn (47) uit Thailand

De Rotterdamse Martijn runt in Thailand de B&B ‘Say Cheese’, waar hij zijn gasten kroketten en frikandellen serveert en af en toe Hazes draait. Lekker Hollands dus. Hij is de eerste kandidaat buiten Europa in B&B vol liefde.

Martijn (47) uit Thailand Beeld Blue Circle

Milu (30) uit Portugal

Milu’s liefde voor Portugal ontstond al vroeg: ze woonde er tijdens de eerste twee jaar van haar leven. Twee jaar geleden verhuisde ze terug naar haar droomland. Haar B&B Casa Querida is een heerlijk vakantiehuis. Ze is op zoek naar een man met eigen ambities.

Milu (30) uit Portugal Beeld Blue Circle

Corine (54) uit Frankrijk

Corine wandelt iedere ochtend met haar wolfshonden en husky’s, en is dan ook dol op het buitenleven. Haar B&B midden in de natuur is omringd door bosgebied. Ze is op zoek naar een man die haar liefde voor het buitenleven deelt én die, net als zij, houdt van klussen.

Corine (54) uit Frankrijk Beeld Blue Circle

Het derde seizoen van B&B vol Liefde is in de zomer van 2023 te zien op tv. Presentator Art Rooijakkers verklapte eerder al dat het een fantastisch seizoen gaat worden.

Bron: Linda.nl