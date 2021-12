Dít zijn de nieuwe coaches bij ‘The voice of Holland’

Daar worden de deelnemers gecoacht door niemand minder dan Maan en Typhoon. Deze nieuwe coaches zullen achter de schermen een handje meehelpen.

Tweede kans

Normaal gesproken is het voor de deelnemers van The voice of Holland afgelopen als de coaches hun stoel niet omdraaien. Komend seizoen hoeft dat niet het geval te zijn. Door de komst van het nieuwe coachduo Maan en Typhoon krijgen deelnemers een tweede kans. Het duo kijkt elke ronde achter de schermen mee en pikken er kandidaten uit die tijdens the blind auditions, the battles of the knock-outs volgens hen ‘ten onrechte’ afvallen.

Afvallers-competitie

In de comeback stage proberen zij te achterhalen wat er misging. Misschien ligt het wel aan het nummer dat is gekozen of waren de zenuwen duidelijk te horen. De nieuwe coaches kijken samen met de kandidaten of er een nummer wellicht beter bij hun stem past. Tussen de afvallers die een tweede kans krijgen vindt een zelfstandige competitie plaats die op Videoland te zien zal zijn. Uiteindelijk komen slechts twee van hen in de kwartfinales terug tijdens de reguliere uitzending op RTL 4.

Glennis Grace

Het twaalfde seizoen van The voice begint op vrijdagavond 7 januari. Anouk, Ali B en Waylon zijn als vanouds de coaches, maar ook tussen de gewone coaches zit iemand nieuws. Zangeres Glennis Grace neemt het stokje over van Jan Smit, die zijn rode stoel al na één seizoen opgaf. De presentatie is zoals gewoonlijk in handen van Martijn Krabbé en Chantal Janzen.

Bron: AD, RTL Boulevard