Dít zijn de nieuwe deelnemers van ‘Het perfecte plaatje’

Vandaag vertrokken acht gloednieuwe kandidaten naar Zuid-Afrika voor het speciale seizoen van Het perfecte plaatje op reis. Het is de tweede keer dat het programma een speciaal seizoen in het buitenland opneemt. Deze deelnemers gaan in de weer met een professionele fotocamera.

Eloise van Oranje

De 20-jarige gravin Eloise van Oranje is goed bezig met het opbouwen van een carrière in de spotlights. De royal is actief op social media en bracht eerder een boek uit: de persoonlijke lifestylegids Learning by doing. Ook spotten we de ‘gravinfluencer’ regelmatig op de rode loper, zoals bij het Gouden Televizier-Ring Gala in oktober 2022.

Eloise bij het 57ste Gouden Televizier-Ring Gala Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Overige deelnemers

Andere deelnemers zijn AVROTROS-presentator Jaap Jongbloed, presentator Rick Brandsteder, zanger Rob DeKay en YouTuber Wildebras. Ook presentatrices Leonie ter Braak, Tatum Dagelet en zangeres Numidia el Morabet zijn van de partij.

Winnares

Het vorige seizoen van Het perfecte plaatje is net ten einde. Documentairemaker Linda Hakeboom ging er na een fotoserie op IJsland met de winst vandoor. Dit was voor haar extra bijzonder, want het was het eerste tv-project dat ze deed nadat ze haar behandelingen tegen borstkanker afrondde.

Het nieuwe seizoen van Het perfecte plaatje op reis is in het voorjaar van 2023 te zien bij RTL4 en Videoland.

Bron: RTL Boulevard