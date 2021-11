Dít zijn de reacties op het nieuwe album van ABBA dat vandaag verschijnt

In november 1981 kwam het album Visitors van ABBA uit. Niet lang daarna ging de Zweedse band uit elkaar. Het duurde tot april 2018 voor de band weer bij elkaar kwam en er een reünie werd aangekondigd.

Van uitstel kwam geen afstel

Er werd toen ook nieuwe muziek beloofd, maar die muzikale comeback werd jarenlang uitgesteld. Tot nu! Afgelopen september verscheen de eerste nieuwe muziek, I still have faith in you en Don’t shut me down. Nu is ook het album er. Volgend jaar mei volgen de veelbesproken hologramconcerten.

Er is ook kritiek

Op Twitter zijn de eerste reacties van fans en muziekkenners op het album te lezen. En die zijn veelal laaiend enthousiast! Wanneer er kritiek wordt geuit, dan gaat dit vooral over het feit dat de muziek weinig vernieuwend is. En dát had Björn Ulvaeus al aan zien komen.

Alsof oude muziek niet goed is

In een interview met de Volkskrant liet hij al weten dat het niet het doel was om moderne muziek te maken: “Waarom zouden we? We moeten niet opeens proberen om te klinken als iemand als Drake. We hebben precies gedaan wat we wilden doen en als dat ouderwets klinkt, dan is dat maar zo. Bovendien, ouderwets is zo’n negatieve term, alsof oude muziek niet goed zou kunnen zijn. Neem Beethoven, is hij ouderwets? Goede muziek is voor altijd, het blijft bij ons.”

Lees hier een greep uit de positieve reacties op het album:

Sorry maar dit #ABBA album is gewoonweg legendarisch — martin🧣 (@martinontime) 5 november 2021

Wat Voyage van Abba zo fantastisch maakt is dat de groep gewoon is doorgegaan waar ze waren gebleven, zonder pogingen te doen zichzelf opnieuw uit te vinden. Echt lang geleden dat ik zó blij werd van een nieuwe release. Nu nog wachten op de LP — henkabma (@henkabma) 5 november 2021

Nee, JIJ wordt emotioneel door naar het nieuwe album van ABBA te luisteren! — JRN 🏳️‍🌈 (@Joreokoekje) 5 november 2021

De nieuwe #ABBA is geweldig... Ode To Freedom is magisch. pic.twitter.com/EGUJEW92hi — Marnix ten Brinke (@marnixtenbrinke) 5 november 2021

Het nieuwe, allerlaatste album van #ABBA staat online. Met de mooie, herkenbare ABBA-sound, maar vooral mooie nieuwe nummers. Dit blijft wel een tijdje op repeat staan.



https://t.co/nJOFhgWz8P — Evert van Tellingen (@Evert_Tellingen) 5 november 2021

Heerlijke muziek, vroeger al groot fan...#ABBA — Petra Brune (@Petra711) 5 november 2021

Het album van Abba is hier te luisteren:

Test je kennis: wat weet jij over Mamma Mia en Abba?

Bron: RTL Nieuws, Twitter.