Dit zijn de reviews van échte bezoekers van de B&B’s uit ‘B&B vol liefde’ (wie scoort er het slechtst?)

Spoiler alert: de beoordelingen van één specifieke B&B zullen je verbazen.

La Domaine Vert (Walter)

Midden in de Corrèze, gelegen in het binnenland van zuidwest-Frankrijk, ligt de B&B van Walter. Letterlijk vertaald betekent de naam van zijn B&B ‘het groene domein’, wat verwijst naar de landelijke omgeving.

Het complex bestaat uit een luxe vakantiehuis, een boerensuite, een yurt (een traditionele nomadentent), een blokhut en een kampeerterrein. Perfect dus, om een hele familie of vriendengroep te herbergen. Het prijskaartje? Kamperen kost zo’n 24 euro per nacht. Voor een accommodatie betaal je ongeveer 45 euro.

Volgens Tripadvisor zijn eerdere bezoekers enorm positief over Walters B&B. Zij omschrijven de plek als ‘perfect voor natuurliefhebbers en mensen die even helemaal tot rust willen komen’. Over de eigenaren schrijft iemand: ‘Zij streven een mooie visie na, waarbij spiritualiteit en leven in harmonie met de natuur een grote rol spelen. Als wij iets nodig hadden, stonden ze altijd voor ons klaar.’

Een ander schrijft: ‘Wat een plaatje! De gîte is prachtig ingericht en biedt veel privacy. De tuin geeft rust en is heel groen. Uitrusting van het huisje is zeer compleet. Het is wel wat gehorig boven, maar dat valt vooral op omdat het in de nachten zo stil is :-).’

La domaine vert heeft met 25 recensies vijf sterren en wordt daarmee door een bezoeker omschreven als ‘een absolute aanrader’.

Walter uit 'B&B vol liefde’ Beeld RTL

Casita La Vista (Joy)

Ben je graag verzekerd van goed weer? Dan ben je aan het goede adres bij de vakantiehuizen van de pas 26-jarige Joy in Málaga. Ja, dat lees je goed. Joy bezit meerdere B&B’s, waaronder een klein romantisch huis in de bergen met een hottub, gelegen tussen de bergen en de zee. Zijn andere B&B is ook zeker niet verkeerd; een historisch landhuis met een privézwembad en jaloersmakend uitzicht. De prijs? Vanaf 350 euro per nacht.

En dat is net zo heerlijk als het klinkt, volgens bezoekers die je voorgingen. Over het kleinere optrekje schrijft iemand: ‘Het is een prachtige omgeving met een uitzicht waar je elke dag wel bij wakker wilt worden! Joy is supervriendelijk, gastvrij en behulpzaam. Zeker een aanrader!’ Een ander schrijft: ‘Ontzettend genoten van dit prachtige verblijf. Adembenemend was het uitzicht, je komt echt heerlijk tot rust.’

Over het grotere vakantiehuis schrijft een oud-bezoeker: ‘Het huis is een authentiek Spaans huis met een geweldig mooi uitzicht. Het is heel rustig gelegen, in de bergen. Onze kleinkinderen vonden het heerlijk daar!’

En ook anderen zijn louter enthousiast. Zo laat iemand weten een ‘topverblijf’ te hebben gehad met aardige buren. ‘Het is wel echt fors uit de route van de stad en de weg ernaartoe is soms wat uitdagend. Maar dat gaf ook weer mooie voordelen, zoals een vrije omgeving, mooi uitzicht en ruimte voor een gezellig feestje!’

Joy uit 'B&B vol liefde' Beeld RTL

Can Portell by 123ole (Debbie)

Op zoek naar een verblijf in het noorden van Spanje? Ga dan voor de B&B van Debbie, gelegen vlak bij de Pyreneeën, de Costa Brava en Girona. Overnacht in de gerestaureerde zestiende-eeuwse boerderij of kies voor een unieke ervaring in de pipowagen. Het prijskaartje? Ongeveer 100 euro per nacht.

Bezoekers zijn razendenthousiast over Can Portell by 123ole. ‘Ongelofelijk!!! We hadden een geweldig verblijf bij Debbie!! Ze is een ongelofelijke gastvrouw en deed echt haar best om ons verblijf onvergetelijk te maken. Ik zou het ten zeerste aanbevelen om daar te dineren, en het ontbijt is ook sensationeel’, schrijft iemand. Een ander laat weten: ‘Het is gewoon perfect. De stijl die Debbie creëert is geweldig.’

Debbie uit 'B&B vol liefde' Beeld RTL

Say Cheese (Martijn)

Ga je Europa uit maar heb je toch behoefte aan een beetje Nederland? Verblijf dan in de B&B van Martijn. De uitbater is de eigenaar van Restaurant & Guesthouse Say Cheese in Hua Hin, de oudste badplaats van Thailand, waar je zowel stad als strand vindt. Voor het fijne prijsje van 18 euro per nacht geniet je al van een luxe kamer. Extra fijn? Martijn serveert hier kroketten en frikandellen.

Gasten zijn helaas niet unaniem enthousiast. Sommigen geven aan Martijn ‘een bijzonder sympathieke man’ te vinden, maar er blijkt toch ook weleens iets mis te gaan met zijn B&B. Iemand schrijft: ‘Ik boekte een deluxe-kamer, maar toen ik aankwam, had de eigenaar de prijs verhoogd en honoreerde hij mijn boeking niet. Ik koos ervoor om niet extra te betalen en ging ergens anders heen.’ Een ander schrijft dat de kamer en badkamer oud en niet schoon waren. Oei!

Martijn uit 'B&B vol liefde' Beeld RTL

MaDamenFrance (Petri)

Op zoek naar rust? Dan wil je verblijven in het romantische dorpje Monclar in Zuid-Frankrijk. Petri is daar uitbater van de charmant ogende B&B MaDamenFrance, waarover oud-bezoekers laaiend enthousiast zijn. Ze spreken van comfortabel beddengoed, een rijk en smakelijk ontbijt en uitzicht over een prachtig landschap in de regio. De prijs? Vanaf 75 euro per nacht.

Eén gast schrijft: ‘We vonden alles leuk. Het huis. Het uitzicht. De maaltijden. Het vriendelijke welkom. De grootte van de kamers. De versiering. Het bezoek aan de waterputten in het dorp. En Victor de hond.’ Een ander laat weten: ‘Adres om te behouden en aan te bevelen.’

Petri uit 'B&B vol liefde' Beeld RTL

Moulin de Floumont (Leendert)

Wil je dichter bij huis blijven, maar toch de grens over? Dan bezoek je B&B Moulin de Floumont van Leendert in de Belgische Ardennen, op slechts anderhalf uur rijden van Maastricht. Die heeft vier gastenkamers met elk een eigen badkamer, en een gemeenschappelijke woonkamer met authentieke watermoleninrichting, een haardvuur en een kleine bibliotheek. Op zomeravonden geniet je er bovendien van pizza uit de houtgestookte oven. Je boekt de B&B vanaf 40 euro per nacht.

Gasten zijn lovend over de B&B. ‘Leendert is een uitstekende gastheer. Ontbijt en diner zijn prima. Het huis is gezellig, de kamer is netjes en de hond is enthousiast. Een goede plek om te verblijven vlak bij La Roche en Ardenne!’ schrijft iemand. Een ander laat weten: ‘Gastheer Leendert zorgt ervoor dat het plaatje klopt.’

Leendert uit 'B&B vol liefde' Beeld RTL

Villa Surga (Marian)

Ga je liever voor een strandvakantie en lekker weer? Dan mag een bezoekje aan Villa Surga van Marian niet missen. Dit roze en luxueuze (droom)vakantiehuis in de bekende Portugese streek de Algarve beschikt over een gigantisch zwembad. Een bezoekje is mogelijk vanaf 500 euro per nacht. Helaas is het momenteel niet mogelijk om de vakantievilla te boeken.

Recensies van eerdere verblijven in de villa lijken (nog) niet beschikbaar. Is deze B&B een goedbewaard geheim of is er gewoon nog amper iemand geweest?

Marian uit 'B&B vol liefde' Beeld RTL

Heimdalls gård (Bram)

Ben je op zoek naar een plek van rust, natuur, permacultuur, wildlife, buitenactiviteiten én een verblijf op een boerderij? Reis dan zeker af naar de B&B van Bram in Zweden. Hier word je ’s ochtends wakker van kwetterende vogeltjes en kijk je uit over velden vol wilde dieren. Een verblijf is mogelijk vanaf 50 euro per nacht.

Gasten zijn uitsluitend positief over Heimdalls gård en spreken van ‘een geweldige plek’. Een oud-bezoeker schrijft: ‘Wat een megamooie ervaring. Bram is behulpzaam, gastvrij, sociaal en superlief en legt graag alles uit over zijn trots. We willen zeker nog een keer teug. Wat was dit een geweldige ervaring. Back to basic en leven vanuit liefde en gezelligheid.’ Een ander vult aan: ‘Gewoon gaan kijken, anders mis je wat.’

Bram uit 'B&B vol liefde' Beeld RTL

Bron: Reisjevrij.nl, Manners.nl