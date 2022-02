De eerste aflevering van het negende seizoen heeft als thema ‘cake’. Op het menu staan een slagroomtaart, roze koeken en een spektakelstuk van madeleines. Meerdere bakkers bakken dit jaar met een extra uitdaging: bijvoorbeeld vegan of glutenvrij. Maar wie zijn die kandidaten eigenlijk? Wij stellen ze alle 10 aan je voor.

Zeinab

Zeinab is 25 jaar, master studente en dol op fitness en muziek. Haar moeder komt uit Kazachstan en haar vader uit Irak. Zelf spreekt ze diverse talen: Russisch, Kazachs, Nederlands, Duits, Arabisch en Engels. Ze houdt van gezelligheid en is erg creatief. Op haar taarten mogen we mooie decoratie verwachten.

Dít zijn de tien kandidaten van het nieuwe seizoen ‘Heel Holland bakt’ Beeld Omroep MAX

Yannis

Yannis is 48 jaar, chemicus van beroep en komt uit Griekenland. Inmiddels woont hij al 10 jaar in Nederland. De emigratie heeft hem aan het bakken gebracht: hij kon namelijk nergens goede Griekse lekkernijen vinden en besloot ze daarom zelf te maken.

Tom

Tom is 46 jaar, komt uit België (maar woont al 17 jaar in Nederland) en werkt in de diergeneeskundige sector. Hij noemt zichzelf een rustieke en minimalistische bakker, waarbij smaak het belangrijkste is.

Siham

Siham is 33 jaar, woont in Gouda en werkt als intercedente. Haar liefde voor bakken kreeg ze mee uit de Marokkaanse cultuur, waar veel wordt gekookt. Ze noemt zichzelf erg perfectionistisch en daar zullen we in het programma vast veel van terugzien.

Mary

Mary is 45 jaar, woont in Rijswijk maar komt uit Schotland. Ze werkt in het dagelijks leven in de IT. Volgens Mary brengt bakken culturen samen, iets wat zij prachtig vindt. Ze is een echte allround bakker. Hoe secuur ze is in haar werk, zo rommelig kan ze soms zijn in de keuken, laat ze zelf weten.

Marieke

Marieke is 52 jaar, werkt als interieurstyliste en is door haar zoon opgegeven voor het programma. Bakken is haar grootste passie. Ze vindt het geweldig dat je mensen vrolijk maakt en verbindt door eten te maken of te bakken! Eén dag per week kookt Marieke daarom ook voor het ouderencentrum in de buurt.

Lynn

Lynn is 26 jaar, is getrouwd en zwanger van haar eerste kindje. Thuis heeft ze een knalroze keuken waarin ze de lekkerste taarten bakt. Als ze niet aan het bakken is, werkt ze in de viskraam van haar ouders of is ze met haar man aan het werk op hun varkenshouderij. Daarnaast rijdt ze paard op wedstrijdniveau.

Juliaan

Juliaan is 32 jaar, komt uit Bunschoten-Spakenburg en is machinebouwer. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij houdt ontzettend van bakken, maar heeft last van één handicap: hij kan sinds een aantal jaren niet zo goed meer ruiken. Gelukkig houdt hem dat niet tegen.

Inge

Inge is 60 jaar en werkt als haar-, nagel- en wimperstyliste. Ze is een kleurrijke verschijning en houdt van friemelen en fröbelen. Als ze niet aan het bakken is, vaart ze graag met haar man in hun boot door Nederland. Ze hebben 2 kinderen en een kleinkind.

Enzo

Enzo is 30 jaar, komt uit Frankrijk, maar woont al sinds zijn zevende in Nederland. Bakken is hem met de paplepel ingegoten. Enzo’s eerste woordje als baby was dan ook gateau oftewel: taart! In het dagelijks leven illustreert hij kinderboeken. Bakken doet hij vooral plantaardig.

Bekijk hieronder de eerste beelden van het nieuwe seizoen:

