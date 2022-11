Dít zijn de vrouwen en vriendinnen van ‘onze voetballers’ op het WK

Wij waren benieuwd welke powervrouwen onze voetballers bijstaan in de spannende tijden van het WK. Dít zijn ze!

Kaylee Ake

Kaylee Ake is oprichtster van het duurzame badkledingmerk Jua June en trouwde afgelopen jaar met verdediger Nathan Ake. De twee werden onlangs ouders van hun eerste kindje: een dochtertje.

Candy Rae Blind

Danseres en model Candy Rae Fleur en Daley Blind zijn getrouwd en trotse ouders van zoontje Lowen Dace en dochtertje Lemae Lourdes Fiore. Op Instagram zien we heel veel zoete foto’s voorbij komen van het vrolijke gezin. Candy Rae houdt ervan om te benadrukken dat zij geen voetbalvrouw is, maar Daley een ‘dansman’.

Rike Nooitgedagt

Over sales manager Rike Nooitgedagt is vrijwel niks bekend. Ze is de vrouw van Virgil van Dijk en de twee hebben samen twee dochters, Jadi en Nila.

Jaimy Kenswiel

Jaimy Kenswiel is de vriendin van Denzel Dumfries. Ze is ondernemer en eigenaar van kledingwebshop Four Thousand 4000, stylist en party planner. Het stel heeft samen twee kinderen.

AnneKee Molenaar

Model AnneKee Molenaar is de vriendin van verdediger Matthijs de Ligt. AnneKee is de dochter van oud-Ajaxspeler Keje Molenaar. De liefde voor Ajax, waar Matthijs zijn carrière begon, zat er dus al vroeg in.

Doina Turcanu

De Moldavische Doina Turcanu heeft een modellencarrière in Italië. Stefan de Vrij speelde in Rome voor de club Lazio Roma toen ze elkaar leerden kennen. Naast haar modellencarrière heeft Doina ook een interieurlabel, genaamd Doina Turcanu design. De twee zijn dolverliefd en wonen samen in Milaan.

Mikky Kiemeny

Mikkey Kiemeny heeft een eigen kledinglijn Mikky Ky en is de verloofde van middenvelder Frenkie de Jong. Zelf is ze overigens ook heel sportief. Mikkey hockeyde jarenlang op hoog niveau. In haar laatste Instagrampost deelt ze hoe trots ze is op haar lief.

Laura Benschop

Criminoloog en haarstylist Laura Benschop is de vriendin van Davy Klaasen.

Rosa Schmid

Rosa Schmidt werkt als recruiter zorg & welzijn en staat zelf liever buiten de schijnwerpers. Ze heeft een relatie met middenvelder Teun Koopmeiners.

Ricarda de Roon

Over Ricarda de Roon, de vrouw van middenvelder Marten de Roon, is niet veel bekend. Het stel woont samen in Italië en heeft drie kinderen.

Nadine Bamberger

Ook Nadine Bamberger, vriendin van Steven Berghuis, hecht veel waarde aan privacy. Het stel werd in 2019 ouders van dochtertje Joy.

Sem Smit

Sem Smit had een eigen nagelsalon en is de partner van Steven Bergwijn. De twee kregen een zoontje in april 2020, Saint Stevie Isai. In een tijdsbestek van negen maanden werd Steven overigens twee keer vader, bij twee verschillende vrouwen. Met Sem is hij nu samen.

Noa van der Bij

Noa van der Bij werkt als gastvrouw en is de vriendin van Cody Gakpo. De twee leerden elkaar kennen in Brabant, waar ze beide vandaan komen. Op Instagram is te zien hoe ze haar geliefde steunt.

Talia

De Mexicaans-Amerikaanse Talia is de vrouw van aanvaller Vincent Janssen. Het stel trouwde afgelopen voorjaar en deelde op Instagram foto‘s van hun droombruiloft.

Lizanne van Zutven

Fysiotherapeut Lizanne van Zutven is de partner van Luuk de Jong. De twee zijn ouders van zoontjes Cody en Finn.

Nikki van Esch

Over Nikki van Esch is niet veel bekend, behalve dat ze productspecialist in kleding is of was. Ze is samen met aanvaller Wout Weghorst. Ze leerden elkaar kennen op de middelbare school en zijn dus echte high school lovers. Ze zijn ouders van dochters Juul, Lucie Mary Jo en de onlangs geboren Daantje Suze Mary.

Singles

Voor iedereen die baalt dat deze knappe mannen al bezet zijn: niet getreurd! Een aantal Oranjes zijn hartstikke single, zoals Memphis Depay, Tyrell Malacia en Xavi Simons. Wie weet maak jij wel kans om ook in dit lijstje te worden opgenomen...

Bron: RTL Boulevard, man-man.nl, goalsandglamour.nl