Dit zijn tot nu toe de gevolgen van het wangedrag bij ‘NOS Sport’

Tientallen werknemers maakten melding van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van NOS sport. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sindsdien is de bal gaan rollen achter de schermen bij het sportprogramma.

Geen Tom Egbers op tv

Zondag was presentator Tom Egberts, die in het Volkskrant-artikel door medewerkers wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, niet te zien als vaste host van Studio Sport Eredivisie.

Toms vrouw vertrekt bij meldpunt MORES

Tom Egbers’ vrouw Janke Dekker laat zondagmiddag weten per direct terug te treden als voorzitter van MORES,het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de podiumkunsten-, televisie- en filmsector. Ze was sinds 2018 bestuursvoorzitter van het meldpunt, maar na het Volkskrant-stuk heeft ze besloten op te stappen.

Ze zegt dat er onwaarheden in het artikel staan. Volgens Janke gaat het door al het nieuws rond Tom niet goed met hem. “Ik houd dit statement, mede gezien het feit dat het met de gezondheid van mijn man door deze onjuiste berichtgeving en met name de gevolgen daarvan niet goed gaat, inhoudelijk verder kort.”

Hoofdredactie per direct weg

De hoofdredactie van NOS Sport treedt per direct terug, wordt zondagavond bekend. De NOS-directie heeft dat in goed onderling overleg met de leden van de hoofdredactie besloten. De hoofdredactie bestaat uit vier mensen: hoofdredacteur Maarten Nooter en adjunct-hoofdredacteuren Pim Marks, Selma Schuurman en Ewoud van Winsen. Ze zouden eerst in fases weggaan, maar hebben door de commotie nu toch besloten per direct op te stappen.

Marijn de Vries

Journalist en voormalig profwielrenner Marijn de Vries schreef vrijdag in een column voor NRC over haar persoonlijke ervaringen met het seksisme bij de sportredactie.

Eerder ging oud-presentator Jack van Gelder op tv door het stof over de beschuldigingen aan zijn adres.

Een andere oud-presentator van het sportprogramma, Humberto Tan, ging zaterdagavond in zijn eigen talkshow in op de gebeurtenissen bij NOS Sport. “Ik ben verbaasd dat ik niet ben gebeld over mijn ervaringen met racisme op de redactie.”

Seksistische opmerkingen, seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Grensoverschrijdend gedrag in de media komt helaas héél veel voor. In onderstaande video vertelt Etchica Voorn erover.

Bron: NOS/ANP