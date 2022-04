Dj Tiësto (53) en Annika (25) verwachten tweede kindje

Dat maken de twee bekend op Instagram. Annika onthult ook al of het een jongetje of een meisje wordt.

Tiësto opnieuw vader

“Ik krijg nog een baby met de liefde van mijn leven”, schrijft Tiësto op Instagram bij een video waarop hij de buik van zijn geliefde kust. Ook Annika post deze video, met nog twee andere kiekjes die gemaakt zijn op de rode loper van de Grammy’s.

Jongetje of meisje?

Annika geeft ons alleen wat meer informatie. “Baby boy on the way”, schrijft ze. De twee verwachten dus een jongetje! Dat betekent dat hun dochtertje Viola Margreet een broertje krijgt. Het stel ontvangt veel enthousiaste reacties na hun bekendmaking, onder andere van collega-dj’s.

Relatie

Tijs en Annika leerden elkaar kennen in New York. In december 2017 vroeg Tijs de toen 21-jarige Annika ten huwelijk op de Malediven. In 2019 trouwden ze. Hun dochtertje werd in november 2020 geboren.

Leeftijdsverschil

Dat Tijs en Annika een groot leeftijdsverschil hebben, is duidelijk. De snelle rekenaar heeft gezien dat Tijs 28 jaar ouder is. Ook zijn ex was een stuk jonger dan hij. In 2007 vroeg Tijs zijn ex Stacey Blokzijl ten huwelijk. Hij was toen 38 en zij 19.

Angela Groothuizen datet met haar ex

Bron: Telegraaf