Dj Tiësto en Annika hebben hun tweede kindje gekregen

De baby is eerder geboren dan verwacht, maar maakt het goed. De dj is ontzettend trots en wijkt geen seconde van zijn gezin, zegt hij op Instagram. Tiësto en Annika maakten in april al bekend dat ze een zoontje zouden krijgen.

Sorry, geen optreden

Tiësto heeft zijn optreden van zaterdag in de Ayu Dayclub uiteraard afgezegd. “Zoals jullie je kunnen voorstellen, is het onmogelijk voor mij om nu van hun zijde te wijken”, verontschuldigt hij zich. “Ik zal jullie vandaag missen, maar ik ben op 3 september weer terug. Sorry voor iedereen die dit weekend met mij wilde feesten. Ik kan niet wachten om het goed te maken met jullie!”

Relatie

Tijs en Annika leerden elkaar kennen in New York. In december 2017 vroeg Tijs de toen 21-jarige Annika ten huwelijk op de Malediven. In 2019 trouwden ze. Hun dochtertje werd in november 2020 geboren.

Bron: ANP