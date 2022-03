Nu vertelt ze daar meer over in de podcast Met z’n allen van Gwen van Poorten.

Do over Jeroen Rietbergen

Eerder vertelde Do over de gebeurtenis: “Twintig jaar geleden heeft hij dingen bij mij gedaan waarvan ik toen zei: ‘gast, je bent gewoon koekoek, dat doe je toch niet?’”

Aangerand

In de podcast van Gwen wijdt ze daar nu meer over uit. Zo vertelt ze dat ze Jeroen in zijn gezicht heeft geslagen nadat hij haar aanraakte. “In de situatie met Jeroen Rietbergen, die heeft me echt aangerand”, begint Do. “Dat weet hij ook, want ik heb hem vol zijn zijn gezicht geslagen op het moment dat het is gebeurd.”

Geen aangifte

“Ik heb gezegd: dude, what the f*ck. Hoezo doe jij dat? Hij heeft toen ook gezegd: ‘Sorry, zal het niet meer doen, ik dacht ik probeer het gewoon.’”

Ze legt uit dat ze geen machtsverhouding voelde. Hij was dan wel tien jaar ouder, maar zij huurde hem in. “Ik was denk ik redelijk opgewassen tegen hem, omdat ik me niet bedreigd voelde door hem", vertelt ze. “Ik heb nooit het idee gehad: moet ik dan iemand aangeven?”

Regisseur

Do vertelt ook nare ervaringen te hebben met de regisseur van The voice die ter sprake kwam in BOOS: “Hij is extreem handtastelijk. Ik vond het onprettig om alleen met hem in een ruimte te zijn, omdat ik vind dat hij een grens over gaat.”

Ali B

Ook Ali B kwam uitgebreid naar voren in BOOS, maar daarover is ze duidelijk: “De beschuldigingen aan het adres van Ali, die zijn buiten de The voice-vloer om. Daar kan ik niets over zeggen en wil ik ook niets over zeggen.”

