Dochter Chantal Bles opnieuw in het ziekenhuis: “Enorm geschrokken”

“De reden dat het de afgelopen dagen zo stil was bij ons op Instagram is omdat we met spoed werden opgenomen met onze lieve Jada”, schrijft Chantal bij een foto van haar dochter in het ziekenhuis. “Dit keer door een dubbele buikvirus dat haar bijna fataal werd. Ze was totaal uitgedroogd binnen enkele uren waardoor zij in een voorstadia zat van een shock.”

Engeltje op schouder

Chantal laat weten dat ze enorm geschrokken is. “We moeten het nog een plekje geven dat Jada ons weer bijna werd afgenomen. Jada heeft een engeltje op haar schouder en is zelf zo krachtig.” Gelukkig is hun kleine meid aan de betere hand. “Nu herstellen zodat ze weer lekker kind kan zijn. Dankbaar voor alle specialisten die wij hebben in ons land en dankbaar dat wij zoveel steun om ons heen hebben.”

Nierkanker

Het is verdrietig genoeg niet de eerste keer dat Jada’s leven in gevaar kwam. Op tweejarige leeftijd werd er nierkanker met uitzaaiingen bij de kleuter geconstateerd. Na een heftige periode vol behandelingen kreeg het gezin het bericht dat Jada kankervrij is.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Chantal Bles (@chantalbles) op 18 Jan 2022 om 8:38 PST

Bron: Instagram