Dochter Ernst Daniël Smid: “Hij is een heel andere man na zijn operatie”

Aan Story vertelt zijn dochter Coosje dat haar vader een heel andere man is na de operatie: “Hij zingt weer en heeft zin in het leven.”

Ernst Daniël Smid na hersenoperatie

Coosje vond het behoorlijk spannend dat haar vader zo’n risicovolle operatie onderging: “Het was een zware operatie, daar maakte ik me zorgen over.” Op dat moment was Coosje nog in verwachting: “Ik ging hoogzwanger bij hem op bezoek in het ziekenhuis. Hij vond dat ik gewoon langs moest komen.” Inmiddels is ze bevallen van zoontje Zonne Thomas Daniël, vernoemd naar haar vader.

Klachten

Voor de operatie had Ernst Daniël veel klachten. Zingen ging niet meer en hij kreeg zelfs moeite met praten. Aan de Telegraaf vertelde hij dat eten en drinken ook een hele klus was geworden. “Door de tremor, die ik niet onder controle heb, kan ik niet fatsoenlijk eten en wordt een maaltijd een gevecht op het bord. Daarom ga ik ook altijd op mijn linkerhand zitten. Anders schokt mijn hele lichaam.” Tijdens de operatie zijn er elektroden en een neurostimulator geïmplanteerd. En dat maakt een enorm verschil.

Optimistisch

Coosje: “Hij trilt nauwelijks nog en het praten gaat supergoed. Dat laatste was geen zekerheid, het zou zelfs nog slechter kunnen worden, maar dat is gelukkig niet het geval.” Ze laat weten: “Hij is nu zó vrolijk, optimistisch en blij. Nu hij weer goed kan praten, heeft hij weer zin in het leven.”

Baantjer-ster Serge-Henri Valcke heeft een loodzware periode achter de rug. In stilte streed hij tegen een ernstige ziekte, maar nu is hij weer helemaal klaar om aan het werk te gaan:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Story