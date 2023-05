Dochters Sigrid Kaag vrezen voor Kaags leven en doen emotionele oproep

Poeh, die emotionele oproep komt wel even binnen. Ook Sigrid Kaag kan haar tranen niet bedwingen.

Sigrid Kaag in ‘College Tour’

Aanstaande zondag is Sigrid Kaag te gast in het interviewprogramma College Tour, waarin presentator Twan Huys haar het hemd van het lijf vraagt. Tussen de vragen door krijgt de minister van Financiën filmpjes van dierbaren te zien die over haar praten. Ook haar dochters Janna en Inas komen aan het woord en die uiten hun zorgen over hun moeder.

Zoals Els Borst

“Ik maak mij zorgen dat mijn moeder eindigt zoals Els Borst”, zegt dochter Janna heel eerlijk. Oud-minister Borst werd vermoord door een psychiatrisch patiënt die boos was over haar euthanasiebeleid. Deze vergelijking wordt niet voor niets gemaakt, want de D66-leider is zelf ook al jaren het doelwit van veel bedreigingen. Zo stond er vorig jaar een man met een brandende fakkel voor haar huis.

Andere baan

Ze vrezen dan ook voor het leven van hun moeder. “Het hoeft maar één keer mis te gaan”, zegt Janna. “Het land verdient haar niet. Ik wil eigenlijk dat ze een andere baan vindt.” Daar sluit haar zus Inas zich bij aan.

Sigrid in tranen

Die video komt binnen. Kaag is zichtbaar geëmotioneerd door de oproep van haar dochters. “Ja, ik ben er een beetje stil van. Het zijn mijn kinderen”, zegt ze in tranen. “Mijn dochters zeggen: het is mooi geweest, mam. Dat is ook een belangrijke boodschap. Ik luister altijd naar mijn dochters.”

De toekomst

Ze weet dan ook nog niet of ze na deze kabinetsperiode nog door wil in de politiek. Het is haar passie, maar de bedreigingen vallen haar zwaar en natuurlijk denkt ze na over het advies van haar dochters.

De hele aflevering van College Tour met Sigrid Kaag is zondag 28 mei om 20.21 uur te zien op NPO2.

