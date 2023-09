Dochters van slachtoffers van ‘B&B vol liefde’-Thalia doen een boekje open: “Het was verschrikkelijk”

Zo vertelt de Eindhovense Sandra dat haar vader Jan zo’n vijf jaar geleden Thalia tegen het lijf liep. Haar vader was destijds 86 jaar en werd direct smoorverliefd op de Colombiaanse, maar Thalia zou minder leuke bedoelingen hebben. “Ze heeft mijn vader echt uitgekleed”, zo vertelt Sandra. “Mijn vader ging mij uiteindelijk om geld vragen en dan zei ik: ‘Pappie, je krijgt alleen maar eten en geen geld meer, want je geeft alles aan Thalia.’”

Veilig Thuis ingeschakeld

Sandra zag haar vader destijds afglijden. “Op een gegeven moment was hij zo vermagerd. Dan kwam hij weer met een blauw oog of een kapotte arm. Het was echt verschrikkelijk.” Zijn familie maakte zich zoveel zorgen, dat ze meldpunt Veilig Thuis inschakelden. “Daar hebben we hem kunnen onderbrengen, godzijdank. Die hebben zijn geld beheerd en zelfs daar is ze om zijn geld komen vragen.”

Pensioen gestolen

Aran Bade, verslaggever bij RTL Boulevard, bevestigt dat hij meerdere documenten over Thalia bij Veilig Thuis heeft ingezien. Jan ontving destijds zijn pensioen op zijn bankrekening en zou dat geld aan Thalia hebben moeten afgeven. Het zou in totaal gaan om een bedrag van € 50.000.

Ze denkt alleen maar aan zichzelf

En het blijft niet bij Sandra’s vader: ook de vader van Claudia zou slachtoffer zijn geworden van Thalia’s oplichtingspraktijken. “Tien jaar geleden werd mijn vader verliefd op Thalia”, zo vertelt ze. Het ging al snel mis: “Dan was er weer geld uit zijn portemonnee gehaald en spullen uit zijn huis, die ze nooit heeft teruggegeven. Ze denkt alleen maar aan zichzelf en gaat van man naar man.”

Reactie Thalia

Thalia reageerde inmiddels zelf ook bij RTL Boulevard op de verhalen van de twee vrouwen. Zij ontkent alles met klem. “Deze publicatie is voor niemand goed. Maar wat ze ook zeggen of doen, ze zullen mij niet kapotmaken. Het verhaal is totaal anders.”

