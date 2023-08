Dochtertje van Nienke Plas moet opnieuw geopereerd worden aan haar hart

Moeder en dochter gingen voor een check-up naar het ziekenhuis, maar kregen vervelend nieuws. Harley moet voor de winter nog geopereerd worden aan haar hart. ‘Mijn relaxte houding moest plek maken voor een golf van lichte paniek en spanning, die ik herkende van de vorige keer’, schrijft Nienke bij een reeks koddige foto's van het meisje.

Tóch schrikken

Hoewel Nienke naar eigen zeggen wist dat een tweede operatie eraan zat te komen, was het tóch enorm schrikken toen het eenmaal zover bleek. ‘Wanneer deze woorden uitgesproken worden, komt het binnen alsof een deur openslaat door harde wind’, schrijft ze over het moment dat de arts de operatie voorstelde.

Alle vertrouwen

Nienke beschrijft hoe ze haar emoties probeert te bedwingen aan de telefoon met haar partner Resley, die op zijn beurt aankaart dat het helemaal niet gek is als ze moet huilen. ‘Het was toch echt een traumatische ervaring de vorige keer’, zou hij gezegd hebben. Vervolgens benadrukte hij dat Harley sterk is en dat dat een goed gevoel moet geven. Ook Nienke vertrouwt erop dat alles goed komt. ‘Ze is gesneden uit het hout van twee soldaten’, schrijft ze.

Tweede operatie

In januari kwamen artsen erachter dat Harley een aangeboren hartafwijking heeft. De kleine spruit moest toen met spoed geopereerd worden, tot grote schrik van haar ouders Nienke en Resley. ‘De afgelopen 24 uur waren vol met angst en hoop tegelijk. Met een spoedoperatie vannacht aan jouw hart, ben je voor nu stabiel en we overladen je met kusjes en flauwe grappen (van je vader dan, want je mama is er best goed in)’, schreef Nienke toen op Instagram.

