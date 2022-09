Dochtertjes Maxime Meiland mogen weer in beeld in ‘Chateau Meiland’

Kijkers kunnen binnenkort Claire en de bijna 1-jarige Vivé gewoon in de serie zien rondlopen. Maxime vertelt in een gesprek met Televizier dat ze opgelucht is dat ze in beeld mogen. “Het was veel gedoe ze uit beeld te houden.”

En omdat de tv-serie over het leven van de Meilandjes gaat, horen de kleintjes daar ook bij. Maar voor de geboorte van Vivé besloot de arbeidsinspectie dat Claire niet meer in beeld mocht verschijnen in Chateau Meiland. De instantie oordeelde dat het kinderarbeid is. Maar voor cultureel of artistiek werk, zoals een tv-programma, kan wel een uitzondering gemaakt worden.

‘Geen kinderarbeid‘

De familie Meiland protesteerde, omdat de twee dochtertjes van Maxime eigenlijk iedere aflevering in beeld komen. “Claire hobbelde altijd gewoon mee, maar de inspectie doet net alsof ze hard aan het werk is”, zei Erica Meiland eerder. “Als wij nu aan het draaien zijn en Claire zit ergens waar wij moeten zijn, dan moet zij uit beeld.”

Maar het is nu geregeld. Claire en Vivé mogen zes keer op de buis verschijnen. Al vindt Maxime het nog ingewikkeld, ze is er wel blij mee. “Ze mogen in beeld, maar ze mogen niet bewust het middelpunt zijn. Dat betekent ook dat je niks aan ze mag vragen. Ik ben allang blij dat dit kan.”

Hoe lang nog voor ‘Chateau Meiland‘?

De familie Meiland twijfelt wel of ze nog wel door willen met Chateau Meiland. Vooral Erica en Martien zien het niet zitten om er nog heel lang mee door te gaan.

Maxime showt nieuw huis

Maxime is ondertussen bezig met haar nieuwe huis in Noordwijk, waarvoor ze met man Leroy onlangs de sleutel kreeg. Maandag gaf ze op haar Instagram een rondleiding in de woning die helemaal naar haar smaak is ingericht.

