Docuserie ‘Crossroads’ over André Hazes: weinig spannends, behalve openhartige Monique

Documentairemaker Cheeru Mampaey volgde twee jaar lang het leven van de artiest. De insteek veranderde wel gedurende het maken van de serie. Waar het eerst zou gaan over de opstart van de show in Ahoy tijdens corona, wil André gaandeweg een eerlijke kijk geven in zijn leven.

Een drankje te veel

De zanger steekt niet onder banken of stoelen dat hij het leven als bekende Nederlander prettig vindt: “Ik genoot van de aandacht, de feesten en de herkenning.” Dat had echter ook een keerzijde. Het imago van rockster is voor André zo verbonden aan een bepaalde levensstijl, dat hij ervan overtuigd raakte dat hij echt beter is met drank en drugs op.

In de schaduw van zijn vader

De angst en onzekerheid zitten diepgeworteld. André wil het zo graag goed doen - hij heeft grote schoenen te vullen - maar kan niet met de druk omgaan. In zijn vader had hij wel een voorbeeld als zanger, maar niet als vaderfiguur en als mens. Dat is geen excuus, maar wel een verklaring, zegt toetsenist Davey daarover.

Altijd verslaafd geweest

In de eerste drie afleveringen van de docu komt er vrij weinig nieuws aan het licht en reflecteert André vooral op momenten uit zijn leven, de fases die hij doorleefde en hoe hij in de put belandde. “Eigenlijk heeft Andreetje, van jongs af aan, een verslaving gehad”, zegt moeder Rachel, die toevoegt dat haar zoon hij niets half kan, altijd gevoelig was en vatbaar voor verslavingen.

Niks schokkends of spannends

Hoewel de insteek is om eerlijk te zijn over alles en “de maskers af te doen”, komen er geen schokkende of spannende dingen aan het licht in Crossroads. Het is meer een bevestiging van wat er altijd al gedacht werd, en een inkijkje in de gevoelens van de zanger en zijn naasten.

Verslaving en afkicken

Hoewel het drank- en drugsgebruik van André in de loop der jaren steeds duidelijker wordt, grijpt niemand in. Sterker nog: het wordt goedgepraat. Vanaf aflevering 4 van de documentaire gaat het over het afkickproces; André kiest voor zichzelf en voor zijn herstel.

Monique Westenberg

Ook zijn ex Monique Westenberg heeft een prominente rol in de serie. Ze vertelt hoe het voor haar was dat André privé en werk niet gescheiden kon houden. Hoe hij veranderde door het succes. Ze memoreert de verloving, de breuk en alle kritiek die daarop volgde.

Toch een verzoening?

In de laatste aflevering doet André toch nog opvallende uitspraken over een eventuele verzoening met Monique: “Ik heb mijn grote liefde al gehad. Er is geen vrouw op de wereld van wie ik zoveel hou als van Monique. Dat gaat ook nooit meer gebeuren.” Of Monique weer voor de bijl gaat? Het lijkt onwaarschijnlijk. Ze reageert: “Zou je nu aan mij vragen: ‘Wil je weer een relatie met deze man?’, dan zegt ik nee, want ik zou het niet eens kunnen. Ik gun het Dré ook zo, maar ik ben ook veel te bang.” Vooralsnog blijven de twee dus vrienden en willen ze het beste voor hun zoon.

Belangrijke spelers ontbreken

Zus Roxeanne Hazes liet van tevoren weten niet te willen meewerken aan de documentaire. En Sarah van Soelen, de ex-vriendin van André, wilde achteraf toch niet in de documentaire te zien zijn. Ook Bridget Maasland, die André in 2019 ten huwelijk vroeg en nog altijd bevriend is met zijn moeder Rachel, is in geen velden of wegen te bekennen.

Comeback

Aan het eind van Crossroads lijkt André zijn leven onder controle te hebben. Hij is nuchter en clean en maakt, als alles goed gaat, in 2023 zijn comeback. Hij zegt dat hij zich sterk genoeg voelt om weer aan het werk te gaan.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Videoland