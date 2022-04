‘Doe maar’-voorman Henny Vrienten op 73-jarige leeftijd overleden

Henny was al langere tijd ziek. Eind september werd de afscheidstournee van Doe maar afgelast vanwege zijn ziekte.

Henny Vrienten overleden

De uitvaart vindt plaats in besloten kring. De familie vraagt om rust en privacy. “Hij was een geweldige, liefhebbende vader en echtgenoot. Een wijze, erudiete man met vlijmscherp gevoel voor humor en taal”, aldus de familie van Henny.

Hij laat zijn vrouw Gala Veldhoen en hun twee zoons en twee zoons en een dochter uit een eerdere relatie achter.

Carrière

Henny was voorman van Doe maar. Die band werd in 1978 opgericht, maar Henny kwam er pas twee jaar later bij. Hij was een veelzijdige muzikant: hij kon zingen, componeren en gitaar en piano spelen. In 1984 stopte de band, maar maakte in 2000 een comeback.

Henny bracht ook solo verschillende platen uit en maakte muziek voor diverse films en televisieprogramma’s.

Ziekte

Zijn familie doet geen uitspraken over de ziekte van Henny. Ook toen Doe maar de afscheidstournee afgelaste, sprak niemand over wat Henny precies had.

Laatste album

In 2019 sprak Libelle hem. Destijds zei hij: “Mijn moeder zei altijd: je mag nooit ‘nooit’ zeggen. Maar ik vermoed wel dat dit mijn laatste album was.” Lees het interview hier terug.

Bron: Trouw