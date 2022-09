Dolly Parton komt met Doggy Parton: een speciale kledinglijn voor honden

Iemand op zoek naar een blonde Dolly-pruik voor de viervoeter?

Dolly Parton lanceert Doggy Parton

“Puppy love was mijn eerste plaat en zes decennia later is mijn liefde voor huisdieren groter dan ooit”, vertelt de 76-jarige countryzangeres in een video waarin ze haar nieuwste merk promoot. Ook vertelt ze dat een deel van de opbrengst naar een dierenasiel in Nashville gaat.

Collectie Doggy Parton

Geen fan van roze cowboyjurkjes voor je huisdier? Niet geheel onbegrijpelijk. Gelukkig heeft Dolly ook genoeg andere vrolijke items in haar collectie, zoals een pluche pump, een roze riempje met glitters en een speeltje in de vorm van een microfoon. De items kosten tien tot twintig dollar en kun je (ook in Nederland) bestellen via Amazon - aan haar eigen webshop wordt momenteel nog hard gewerkt.

Liever zelf een speeltje maken voor je hond? In het filmpje hieronder leggen we uit hoe je dat doet:

Bron: Rollingstone