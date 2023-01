Donny Roelvink heeft kleinere kans om vader te worden na teelbalkanker: ‘Ik heb het er moeilijk mee gehad’

“Ik kon ervoor kiezen om alleen de tumor te laten verwijderen, waarbij er kans is dat er iets blijft zitten dat weer kan gaan groeien, dus ik heb ervoor gekozen om een testikel te laten verwijderen,” vertelt Donny bij Renze aan tafel. De operatie die hij onderging verliep goed.

‘Een grote wens’

Wel kreeg hij slecht nieuws over zijn kinderwens. “Het is een heel grote wens van mij om papa te worden. Ze zeiden: ‘het kan nog, maar in jouw geval gaat het wel een stukje lastiger worden’.”

Vlak voor de operatie heeft Donny zijn zaad in laten vriezen, maar daarop volgde een flinke domper. Op de dag van de operatie hoorde hij dat het ingeleverde zaad niet bruikbaar was. “Het was niet al te sterk. Dus dat was dubbelop: ik had kanker én niet al te sterk zaad van mezelf.”

Uiteindelijk zijn er toch een paar bruikbare zaadcellen gevonden, dus is er nog een kansje voor de 25-jarige realityster en ondernemer.

Open over zijn ziekte

Donny voegt er nog aan toe dat hij juist zo open is omdat hij andere jonge mannen bewust wil maken. “Ik heb het er wel moeilijk mee gehad. Ik heb er met tranen en tuiten gezeten.” Het ging ook állemaal zo snel.

Voor nu is het voor Roelvink “waakzaam wachten”, zoals de artsen hem vertelde. Eerder schreef hij op Instagram: “Ik krijg om de zoveel tijd check-ups en echo’s om de boel goed in de gaten te houden. Volledig schoon kan ik mezelf dus nog niet noemen maar dit is natuurlijk onwijs goed en geruststellend nieuws.”

Bron: Renze op zondag