Donny Roelvink heeft teelbalkanker: ‘Ik sta hier met positieve gedachten in’

Onder een foto vanuit het ziekenhuisbed doet hij zijn verhaal.

Teelbalkanker

Een dag die in het teken stond van de kerstboom optuigen, optredens van zijn vader en reacties op de zevende aflevering van Special Forces VIPS kreeg ineens een hele naar bijsmaak toen Donny te horen kreeg dat hij teelbalkanker heeft. ‘Er is binnen 24 uur een plan van aanpak gemaakt en nu lig ik hier’, schrijft de mediapersoonlijkheid.

Test afwachten

Donny heeft gelukkig geen verdere uitzaaiingen en is gelijk onder het mes gegaan. Aan zijn volgers laat hij weten dat de operatie goed is verlopen. ‘Het enige wat we nu nog moeten afwachten, is de test van de tumor en of er eventueel na-behandelingen zullen komen, maar ook hier sta ik met een positieve gedachten in.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Donny Roelvink (@donnyroelvink) op 16 Dec 2022 om 11:43 PST

Reactie Dave

Zijn broer Dave Roelvink heeft ook gereageerd op het nieuws. ‘Niet in woorden uit te drukken wat een bewondering ik voor jou heb, wat ben en blijf je sterk pik’, schrijft hij op Instagram. ‘Vol kracht, moed en positiviteit. Ook deze strijd ga jij winnen dat weet ik zeker. Ik hou van je.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Dave Roelvink (@daveroelvink) op 16 Dec 2022 om 11:44 PST

Bron: Instagram