Dorian Bindels is opgelucht over vertrek bij ‘GTST’: “Ik wil even tijd voor mezelf”

In een interview met de makers van GTST en RTL Boulevard is hij openhartig over zijn vertrek. Dorian vertelt dat de beginperiode heel overweldigend was. De eerste weken liep hij met spanning rond op de set, omdat er zoveel op hem afkwam. Toen hij eenmaal zijn draai had gevonden, bleef het geregeld zwaar voor de acteur vanwege de lange dagen.

Zelfgekozen vertrek

“Het vraagt ook best wel wat om hier dag in dag uit die rol zo goed mogelijk neer te zetten. Ik wilde ook weleens even tijd voor mezelf. Het besluit te stoppen voelde dan ook als een opluchting, al gaat hij de mensen met wie hij al die jaren werkte wel missen.”

Dorian wil na vier jaar Meerdijk ook graag nieuwe dingen uitproberen. “Ik ben acteur geworden om zoveel mogelijk verschillende dingen te spelen. Ik heb hier geweldige dingen mogen spelen, maar het was wel altijd hetzelfde personage. Ik wilde dus heel graag dit niet als mijn eindstation zien en op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen.”

Of dit het einde voor Daan Stern betekent? Dat weet Dorian niet. “Zeg nooit ‘nooit’!”

Het afscheid van Daan was op dinsdag 27 december om 20:00 uur te zien bij RTL 4.

Bron: RTL Boulevard