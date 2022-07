De zanger deelt wel vaker foto's en video's van zijn dochtertje Bobby Lou op sociale media, maar Elias zien we nu voor het eerst echt goed. “Die is niet van de slager", reageert een van zijn volgers gevat onder het schattige kiekje. Vooral de mooie ogen en de lach van het ventje vallen in de smaak, als we de reacties mogen geloven. Dat heeft hij volgens zijn fans niet van een vreemde. “Echt één gezicht”, is een van de vele reacties die daarop wijst.

Kinderen Douwe Bob

Elias Lieven werd eind mei geboren. In december werd Douwe Bob voor het eerst vader van twee kinderen. Toen werden dochter Bobby Lou, die hij kreeg met kunstenares Loes van Delft, en zijn tweede dochter, die hij kreeg met een onbekende vrouw, geboren. Douwe Bob is inmiddels weer samen met zijn ex Anouk, de moeder van zoontje Elias.

Bron: Instagram