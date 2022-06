Douwe Bob geeft relatie met de moeder van zijn derde kindje nog een kans: “Ik ben heel blij en gelukkig”

Ondanks weinig slaap, Elias werd afgelopen dinsdag geboren, gaat het goed met Douwe Bob. Hij is moe, ‘maar wel gelukkig’.

Douwe Bob over zijn relatiestatus

Tijdens de zwangerschap van Elias onthulde Douwe Bob dat hij geen relatie had met zijn ex-vriendin Anouk. Daar is inmiddels verandering ingekomen. Met een grote glimlach op zijn gezicht en met stralende ogen onthult de zanger dat ze ‘wat hem betreft’ een relatie hebben. Het gaat niet alleen in de liefde voorspoedig, maar ook met hun kleine man. “Elias is na drie dagen weer op zijn geboortegewicht. Dat is best wel te gek.”

Drie kinderen bij drie vrouwen

Vader worden is al een levensveranderende gebeurtenis, maar drie kinderen in een half jaar tijd krijgen is helemaal pittig. Douwe laat zich niet van de wijs brengen als Beau het onderwerp ter sprake brengt. “Het is wat het is”, aldus de zanger. “Ik heb er veel om kunnen lachen, want er kwamen veel grappen uiteraard. Veel daarvan waren heel goed”, grinnikt hij. “Maar uiteindelijk heb je het wel over mensenlevens. Ik wil een goede vader zijn.”

Of hij een goede vader is, durft Douwe niet zo één, twee, drie te beantwoorden. Met één van de moeders heeft de zanger geen goede relatie. “Ik geloof er wel in dat liefde zijn weg zal vinden.” Hij zegt ‘ervoor te gaan’ in de hoop dat die relatie in de toekomst hersteld wordt. “Ik ben heel blij en gelukkig met mijn kids”, zegt Douwe tot slot met vochtige ogen.

Bron: Beau