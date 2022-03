Douwe Bob: “Ik heb grijs haar door die kinderen”

Afgelopen zaterdag werd Paul de Leeuw 60 jaar. Maandag vierde hij dat met een liveopname van zijn podcast De Leeuw lult verder. Hiervoor nodigde hij een aantal bijzondere gasten uit, waaronder zijn moeder Tonia, Hans Kesting en Douwe Bob.

Douwe Bob te gast in podcast

In de podcast grapt Paul met Douwe Bob over zijn bewogen jaar. Douwe werd in korte tijd vader van twee dochters bij twee verschillende vrouwen en kondigde aan ook nog zoon te verwachten bij weer een andere vrouw. Dat is zijn vriendin Anouk, die in mei is uitgerekend.

Behelpen

“Dat is behelpen”, laat Douwe weten aan Paul en de andere gasten. Aan Pauls moeder Tonia legt hij uit hoe de situatie in elkaar zit, en dat zijn derde kind onderweg is. “Ik heb ook vier bastaardkinderen ergens rondlopen”, grapt Paul.

Druk leven

Wanneer Paul vraagt of zijn dochters wel bij hem zijn, antwoordt Douwe: “Jazeker!” Paul spreekt zijn bewondering uit: “Dat is best moeilijk, als je kinderen hebt en je moet je management zelf regelen, en je hebt ook nog een hond.”

Grijs haar

Douwe vertelt: “Ja, en ik woon op een schip en die roest wel onder mijn reet vandaan. Die was ik ook aan het schilderen voor ik hier kwam, vandaar dat ik er zo uit zie.” Hij grapt: “Nee, dat witte in mijn haar is geen verf hoor, dat is gewoon grijs haar. Dat komt door die kinderen.”

Bron: RTL Boulevard, Linda