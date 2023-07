Douwe Bob is geen eigenaar meer van restaurant Stevig in Amsterdam

Douwe Bob opende het restaurant, dat ook een wijnbar is, in 2021 samen met twee partners. Volgens zijn manager is de zanger er al ‘een tijdje geleden’ uitgestapt om de focus op ‘andere zaken’ te leggen.

Het restaurant aan het Van Limburg Stirumplein in Amsterdam-West staat momenteel te koop. De vraagprijs is 225.000 euro.

Singer-songwriter sessies

Stevig wil zich profileren als een restaurant waar van alles kan: lekker eten, unieke wijnen drinken, live optredens zien en kunst bekijken. Het hippe restaurant bestaat uit drie verschillende ruimtes, elk volgens de site met een eigen verhaal. Zo worden op zondag in de ‘Performance room’ van het restaurant singer-songwriter sessies gehouden.

Met de opening van het restaurant hoopten Douwe Bob en mede-eigenaren Mouad Ben Chaib en Robin Jansen de sfeer en creativiteit terug te brengen in de horecascene van de hoofdstad.

‘Bij Stevig kom je samen met oude vrienden en maak je nieuwe vrienden, eet je verse vis en drink je gerijpte wijnen’, aldus de tekst op de website. ‘Verstop je je in de felgekleurde toiletten en leef je je uit op het podium. Hang je aan de lichtgevende bar en bedient de jukebox. Oftewel: dit moet je beleven.’

Bron: Stevigamsterdam.nl