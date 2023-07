Douwe Bob openhartig over zijn twee dochters: “Ik zie ze momenteel helemaal niet”

In december 2021 werd Douwe Bob vader van dochtertje Bobby Lou, dat hij kreeg met kunstenares Loes van Delft. Ze hadden geen relatie. Vlak daarna kreeg hij nóg een dochter met een andere, onbekende vrouw. Het meisje heet Ziggy. Met zijn verloofde Anouk kreeg Douwe Bob in mei 2022 zoontje Elias.

Ik zie mijn dochters niet

In een gesprek met Hedy d’Ancona in Linda vertelt de zanger nu dat hij zijn twee dochters momenteel helemaal niet ziet. In de situatie waarin hij nu zit, kan dat gewoon niet. “Ik heb nu te maken met drie vrouwen met verschillende achtergronden die allemaal andere ideeën hebben over het leven en de toekomst. Waardoor ik mijn dochters minder zie dan mijn zoon. Of eigenlijk: ik zie ze momenteel helemaal niet. En dat vind ik heel moeilijk.”

Douwe heeft daar zelf ook de hand in, en wil eraan werken vertelt hij aan Hedy. “Ik vind het superbelangrijk dat ze allemaal opgroeien met een vader met wie ze een goede band hebben.” Om dat te laten slagen, moet hij wel wat obstakels uit de weg ruimen. “Ik wil gewoon heel graag mijn kinderen bij me hebben.”

Eigen keuzes

Hedy zegt dat ze vrouwen kent die een kind bij een bepaalde man wilden en niet de eis stelden dat die man dan ook bij ze moest intrekken. “Volwassenen maken hun eigen keuzes en zolang je niet voor de gek wordt gehouden, is er niet zoveel aan de hand.” Daar is Douwe Bob het mee eens, maar hij wil er verder niet op ingaan of deze situatie ook voor hem geldt.

Bron: Linda