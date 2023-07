Douwe Bob opent pannenkoekenrestaurant in Egmond aan Zee

Aan RTL Boulevard vertelt de 30-jarige zanger dat hij gewoon ‘doet wat hij leuk vindt’. Hij gaat zelfs helpen achter de bar, met serveren en ook, indien nodig, met het bakken van pannenkoeken. ‘‘Maar het is nog een heel vak’’, bekent hij.

Douwe Bob heeft vertrouwen in het succes van het pannenkoekenrestaurant, dat Bobby’s heet. ‘‘Wie houdt er niet van een lekkere pannenkoek, toch?’’ Vorige week werd bekend dat Douwe Bob geen eigenaar meer was van restaurant Stevig in Amsterdam, dat hij met twee partners runde. Zijn management gaf aan dat zijn focus bij ‘andere zaken’ lag. Bij het nieuwe pannenkoekenrestaurant, dus.

Bron: ANP