Douwe Bob over komst tweede kindje: “Het is wat onorthodox”

Via social media laat Douwe trots weten dat hij een zoon verwacht. Anouk, de vrouw met wie hij tot deze zomer samen was, is al vijf maanden zwanger.

Geen relatie

Op 9 december 2021 werd Douwe voor het eerst vader. Kunstenares Loes van Delft beviel toen van hun dochter Bobby Lou. Vanaf de aankondiging van de zwangerschap was duidelijk dat zij geen relatie met elkaar hebben. Ook nu benadrukt hij in een interview met RTL Boulevard dat hij zowel met Loes als Anouk geen relatie heeft.

Veel liefde

Wel voelt hij voor de moeder van zijn aanstaande kindje nog altijd veel liefde. “Anouk en ik zijn heel lang samen geweest en weten niet wat de toekomst brengt”, legt hij uit. “Ik weet dat ik heel veel van Anouk houd - ik houd overigens ook heel veel van Loes. Liefde is er in vele vormen.”

Geen wrok of negativiteit

“Het is wat onorthodox en niet ‘zoals het heurt’”, gaat hij verder, “maar het is wat het is en we zijn heel blij.” Hij weet dat Loes een waanzinnige moeder is en hij is ervan overtuigd dat Anouk ook een heel goede moeder zal worden. Het boeit hem niet wat de rest van de wereld ervan vindt. “Ik word gewoon vader, voor de tweede keer. En ik heb daar gewoon superveel zin in”, zegt hij. “Loes heeft niets te maken met Anouk en Anouk heeft niets te maken met Loes, maar ze gunnen het elkaar van harte. Er is totaal geen wrok, of negativiteit.”

Verschonen en de fles geven

Al jaren proberen Douwe en Anouk in verwachting te raken, maar het wilde steeds niet lukken. Het stel besloot zich zelfs te verdiepen in kunstmatige inseminatie. “Magisch”, zegt de zanger over het feit dat het eindelijk toch gelukt is.

De vaderklusjes bevallen hem goed, dus hij kijkt ernaar uit om voor nóg een baby te zorgen. “Ik vind verschonen ook heel leuk en lekker de fles geven, knuffelen en in bad doen. Ik kan niet wachten totdat ik er nog een mag verschonen.”

Geruchten

Op social media wordt veel gereageerd op het babynieuws. Er gaan zelfs geruchten dat er halverwege december nóg een baby is geboren, waarvan Douwe de vader is. Op Twitter de zanger op een grappige opmerking naar aanleiding van het gerucht over nóg meer nageslacht.

Eerlijk, ik moest lachen. 😅 — Douwe Bob (@douwe_bob) 6 januari 2022

Bron: RTL Boulevard, Twitter