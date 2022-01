De zanger laat vol trots weten dat hij een zoon verwacht.

Douwe Bob weer vader

“We probeerden het bijna 3 jaar [om zwanger te worden] en het is bijna 5 maanden geleden dus toch gelukt”, schrijft Douwe Bob bij een foto van zichzelf en Anouk. Hij vervolgt: “We houden in elke hoedanigheid dan ook erg van elkaar en Bobby Lou krijgt een lief broertje. Het leven is een wervelwind. Ride it.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 𝕯𝖔𝖚𝖜𝖊 𝕭𝖔𝖇 (@douwebob) op 6 Jan 2022 om 5:29 PST

Bobby Lou

Op 9 december 2021 is Douwe Bob vader geworden van zijn eerste kindje. Zijn dochter heeft de naam Bobby Lou gekregen. Vanaf het begin van de zwangerschap heeft de zanger duidelijk gemaakt dat hij geen relatie heeft met Loes van Delft, de moeder van zijn dochter.

De relatie tussen Douwe Bob en Anouk strandde afgelopen zomer. In gesprek met Grazia vertelde de zanger dat hij niet uitsluit dat ze weer bij elkaar komen. De twee hebben een knipperlichtrelatie sinds 2018. Wat hun huidige relatiestatus is, is niet bekend.