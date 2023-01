‘Down the road’-kijkers groot fan van presentator Gordon

In Down the road neemt Gordon een groep mensen met het downsyndroom mee op road trip. Tijdens dat reisje komen lieve en grappige momenten in beeld, maar bespreekt Gordon ook dilemma’s en problemen waar de deelnemers tegenaan lopen. De manier waarop hij dat doet zorgt voor veel lof onder kijkers.

Twitter-reacties

‘Wat doet Gordon het toch goed’ en ‘Gordon is zeer geschikt voor dit programma’, lezen we na de eerste aflevering van Down the road op Twitter. Kijkers zijn zeer te spreken over zijn omgang met de deelnemers. En het is nog maar een greep uit de vele reacties: wie alle Tweets leest, ziet dat Gordon zich behoorlijk geliefd heeft gemaakt onder televisiekijkend Nederland.

Het moet gezegd worden , gordon doet het fantastisch met deze mensen #downtheroad — Patrick (@zwollenaar1987) 3 januari 2023

Wat doet #Gordon het toch super goed, de presentatie van het programma #DownTheRoad #SBS6! Mooi om te zien hoe hij met deze mensen om gaat! — Patrick Haan (@pbhaan) 3 januari 2023

Leuke eerste aflevering van Down The road, Gordon doet dit toch echt goed hoor👍🏼

#downtheroad — S.B. ⭕️🏳️‍🌈🇺🇦🇪🇺 (@SandraJapie) 3 januari 2023

Wat is Gordon geschikt voor dit programma 👍#downtheroad — Antine Veenstra 🚜🚜🚜 (@Antinedepine) 3 januari 2023

Kritiek uit andere hoek

Tegelijkertijd komt er ook kritiek op het programma. Nog voordat de eerste aflevering op tv te zien was, schoof Gordon aan in talkshow Op1 om over het nieuwe seizoen te praten. Daarin deed de presentator een opmerkelijke uitspraak: volgens hem zou de wereld er een stuk mooier uitzien als we allemaal een beetje syndroom van Down hadden. Daarmee doelde hij op de oprechtheid en vrolijkheid die we zien bij de deelnemers in het programma. Volgens velen schept dit echter een verkeerd beeld van het syndroom. Het was Lars Duursma, wiens eigen broertje downsyndroom heeft, die erop reageerde. “De wereld zou absoluut niet beter af zijn als we allemaal een beetje down hadden. Het is een beperking, die helemaal niet leuk is om te hebben. Mijn broertje Jesper heeft het eerste jaar van zijn leven bijna alleen maar in het ziekenhuis gelegen. Hij heeft hartproblemen. Later heeft hij ook een depressie en teelbalkanker gehad. Allemaal dingen die je vaker ziet bij mensen met down. De mensen die geportretteerd worden in programma’s zijn - zeg maar - de Champions League. Slim, goed verstaanbaar. Kijkers vinden ze vaak heel ontroerend: kijk al die lieve mensen met down eens.” De andere kant van down, waarbij mensen niet kunnen praten, niet zindelijk zijn en blijven hangen op het denkniveau van een kind van 2, die zie je niet op televisie.

De andere kant

Zelf reageerde Gordon ook op de kritiek. Hij zegt zeker te beseffen dat er ook een andere kant van down bestaat, die veel zware zorg van de ouders vergt. “Over die groep zou ik heel graag een mooie documentaire willen maken, laten zien hoe het downsyndroom ook is. Dat juich ik van harte toe. Want het is niet alleen maar pais en vree.” Ook benadrukt hij de mooie kant van zijn programma: “We exploiteren geen mensen voor vermaak, integriteit staat bovenaan. Ik vind het mooi om te kunnen laten zien hoe deze groep juist kan meedraaien, verliefd wordt, wil trouwen.”

Bron: Twitter