Dreuzels opgelet: Warner Bros kondigt nieuwe ‘Harry Potter’-serie aan

Dat maakte de Amerikaanse filmstudio woensdag bekend tijdens een grote perspresentatie.

Eén boek per seizoen

De serie zal in de toekomst te zien zijn op MAX, de nieuwe streamingsdienst van Warner. De originele acteurs zullen niet terugkeren in hun oude rollen, een nieuwe cast krijgt de uitdaging om het magische verhaal te vertellen. Elk seizoen van de serie zal één boek uit de reeks beslaan. Het is de bedoeling dat de serie Harry Potter tien jaar lang gaat lopen op MAX. Op 23 mei wordt de nieuwe streamingsdienst beschikbaar in de Verenigde Staten. Nederland volgt waarschijnlijk in 2024.

Diepte en detail

Volgens schrijver J.K. Rowling zal de nieuwe bewerking van haar reeks ‘een mate van diepte en gedetailleerdheid brengen die alleen mogelijk is in een langlopende tv-serie’.

De boeken over Harry Potter zijn al verfilmd. De eerste Harry Potter-film verscheen in 2001. De reeks werd in 2011 afgesloten met Harry Potter en de relieken van de dood deel 2. Het is na Marvel en Star wars de meest succesvolle filmreeks uit de geschiedenis.

Bron: AD