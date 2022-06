Dries Roelvink over heftig ongeluk Donny: “Hij is overreden door zijn beste vriend”

Dries doet zijn verhaal aan het ANP.

Ongeluk

“Ik heb gisteren een ongeluk gehad bij het maken van een video. Ik ben onder een auto terechtgekomen”, zegt een zwaar toegetakelde Donny in een filmpje op Instagram. “Het is heel snel gegaan, ik weet alleen nog dat ik een klap voelde. Een paar minuten later werd ik wakker in een ambulance.”

Gebroken ribben en klaplong

Wonder boven wonder is Donny buiten levensgevaar. “Het ziet er heftig uit, maar gelukkig is het niet erger dan een paar gebroken ribben en een klaplong. Ik ben wel onwijs geschrokken”, vertelt hij. “We hadden nooit verwacht dat we met een klein idee zoiets fataals konden veroorzaken. Gisteren zat ik te barbecuen met vrienden en nu lig ik hier. Dat geeft je een reality check: het kan zo klaar zijn. Gevaar zit in een klein hoekje. Dat heeft me mentaal heel erg geraakt.”

Video voor Instagram

Niet alleen Donny is geschrokken, ook zijn familie. “Donny’s hele leven is Instagram”, vertelt Dries. “Hij had met een paar vrienden het plan opgevat om een filmpje na te doen van hun grote idool, bodybuilder Ronnie Coleman.” In het filmpje waarover Dries het heeft, wordt Ronnie gefilmd vanuit een Hummer terwijl hij met een halter in zijn nek op straat ‘walking lunges’ doet.

Aangereden met hummer

Donny en zijn vrienden deden het filmpje na, maar dat ging helemaal mis toen de vriend die de auto bestuurde, per ongeluk op het gaspedaal trapte in plaats van op de rem. Donny belandde toen onder wagen. “Hij mag gelukkig zijn dat het een Hummer was”, zegt Dries. “Er zit flink wat ruimte onder de auto. Dat is zijn geluk geweest.”

Via Facebook laat Dries weten dat het naar omstandigheden goed gaat met zijn zoon. “Vandaag begint zijn hersteltraject”, schrijft hij bij een filmpje vanuit het ziekenhuis op Facebook.

Kapot van incident

Volgens Dries is de vriend die achter het stuur zat helemaal kapot van het incident. “Ze kennen elkaar al jaren, het zijn beste vrienden.” Volgens Dries is Donny niet van plan om aangifte te doen van het incident.

Bron: RTL Boulevard