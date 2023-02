Dries Roelvink zingt emotioneel duet met neef Tjerk in ‘DNA singers’

In het nieuwe programma DNA singers treden onbekende zangers op die een familielid zijn van een bekende Nederlandse artiest. Teamcaptains Jaap Reesema en Jeroen van Koningsbrugge moeten vervolgens raden van wie de onbekende op het podium familie is.

Muzikale familie

In de aflevering van donderdagavond helpt Quinty Trustfull teamcaptain Jeroen en sluit Edson da Graça zich aan bij het kamp van Jaap. De jury ziet vrijwel direct dat ze te maken hebben met een familielid van Dries Roelvink.

Al snel blijkt dat Tjerk ook qua zanggeluid niet onderdoet voor zijn bekende oom. Bij zowel Tjerk als Dries is zingen er met de paplepel ingegoten. De moeder van Dries en oma van Tjerk was zangeres. “Er werd altijd gezongen bij ons”, zegt Tjerk. “Van Dries hadden ze nooit verwacht dat hij zou gaan zingen, van mij wel...”

Overleden zus

De twee heren blijken ook een emotioneel verlies te delen. Tjerk is de zoon van de overleden zus van Dries. De bekende volkszanger heeft warme herinneringen aan zijn zus. “Mijn zus was mijn tweede moeder”, vertelt hij. “Toen ik twee, drie, vier jaar was, ging alle aandacht van mijn zus naar mij. Ook van Tjerks vader, hij deed ook leuke dingen met mij. Maar toen werd Tjerk geboren. Toen ging natuurlijk alle aandacht naar Tjerk.”

Hier is de aflevering van DNA singers met Dries Roelvink terug te zien.

Bron: RTL 4