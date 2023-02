Dry January? Da’s nog maar het begin, zeggen deze ervaringsdeskundigen bij Eva Jinek

1 februari is voor veel mensen de dag waarop ze weer een biertje of fles wijn opentrekken. Na een maand zonder alcohol zit hun experiment van dry January er eindelijk op - maar dat geldt niet voor iedereen. Eva Jinek verzamelde namelijk ervaringsdeskundigen die na 31 dagen besloten nooit meer te drinken.

Dry life

Voor de één was het een experiment om een tegendeel te bewijzen, de ander wilde ongezonde patronen doorbreken. Wat de reden erachter ook was, de drie tafelgasten van Eva Jinek besloten allemaal om een periode geen alcohol te drinken. Presentatrice Gwen van Poorten en journalist Martin Visser deden dat een maand, de Belgische Evi Hanssen durfde het experiment zelfs een jaar aan. Alle drie wisten ze van tevoren niet dat het geen dry January, maar een dry life zou worden. Het stoppen met alcohol beviel zo goed dat ze inmiddels al jaren niet meer drinken.

Effect na een maand

Van Poorten, Visser en Hanssen zijn het er unaniem over eens: de effecten van stoppen met alcohol merk je nog niet écht na een maand. “Niemand verwacht dat als je één maand per jaar sport, dat je dan een marathon kunt lopen”, zo vergelijkt Hanssen het. De gezondheidsvoordelen die je in die maand ervaart, gelden niet meer wanneer je daarna doorgaat volgens je oude patroon. Visser noemt dry January een mooi begin, maar vraagt zich af waarom we het zo normaal vinden om daarna weer regelmatig alcohol te drinken -terwijl we wéten hoe slecht alcohol in grote mate kan zijn.

Overmatig alcoholgebruik

Het roept vragen op: vinden we overmatig drankgebruik normaal in de hedendaagse maatschappij? De Britse arts Zoe Williams noemde het eerder al zorgwekkend dat we 31 dagen geen alcohol drinken als een uitdaging zien. Het duidt volgens haar op afhankelijkheid van alcohol. Met af en toe een glaasje is niks mis, zo vertelt zij tegen tijdschrift Marie Claire, maar het probleem is dat veel mensen het niet bij dit ene glaasje kunnen houden. Ook haar conclusie luidt: dry January is een goed begin, maar zeker niet genoeg om daadwerkelijk gezondheidsvoordelen op te leveren. Drink je (te) veel en wil je je zowel mentaal als lichamelijk beter voelen, dan is het voorbeeld van Jineks tafelgasten volgen een goed idee.

