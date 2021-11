‘Duizendmaal ja’: voetbalster Lieke Martens ten huwelijk gevraagd

Op Instagram deelt ze een serie plaatjes van het sprookjesachtige aanzoek.

Drie jaar liefde

Het voetbalkoppel is sinds 2018 samen. Liekes aanstaande is Benjamin van Leer, de tweede doelman van Sparta Rotterdam. Zelf speelt Lieke - naast het Nederlandse elftal - ook bij FC Barcelona. Samen hebben ze een hondje: Iki.

‘A million times yes’, schrijft de voetbalster bij de prachtige foto’s. Ook Benjamin heeft op zijn beurt een reeks plaatjes gedeeld van het romantische moment. ‘Luckily she said yes’, staat er bij het intieme moment. Het stel wordt overspoeld met reacties van collega’s, vrienden en familie:

Bron: Instagram Lieke Martens