Duncan Laurence gaat deze zomer trouwen en dít is zijn grote liefde

Aan RTL Boulevard vertellen de twee over hun liefde voor elkaar.

Wederzijdse liefde

“Ik hou van hem. Ik kan niet uitleggen waarom”, vertelt Duncan met een grote glimlach op zijn gezicht. “Ik heb overal gewoon het gevoel: ik hou van je. En dat komt door veel dingen, maar vooral door zijn zuivere ziel. Hij heeft een puur hart.”

Deze liefde is helemaal wederzijds. “Hij is een oprecht persoon”, aldus Jordan. “Als je alles weghaalt wat je aan de buitenkant ziet, geeft hij echt om mensen en stelt hij hun belang voorop. Soms zelfs te veel.”

Verloving

De twee verloofden zich in 2020, in het jaar dat ze een relatie kregen. Over de liefde tussen hen zegt Jordan: “Ik was in het begin een beetje nerveus, maar het gaat heel goed. We hebben dezelfde passies. We groeien samen. Het is gewoon heel fijn.”

Privé is privé

Duncan gaf aan De Telegraaf meer details over de bruiloft. “Dat gaat allemaal lekker privé achter de schermen gebeuren, ergens in Zweden.” De zanger staat erom bekend dat hij werk en privé gescheiden wil houden. “Duncan Laurence trouwt niet. Duncan de Moor trouwt in dat geval”, zei hij daarover, verwijzend naar zijn echte naam.

Mentoren bij het songfestival

De twee tortelduifjes focussen zich nu op het Eurovisie Songfestival in mei en zijn nauw betrokken bij de Nederlandse inzending, Mia Nicolai en Dion Cooper. Niet alleen schreef Duncan mee aan het nummer Burning daylight, hij en zijn verloofde zijn een soort mentoren voor Mia en Dion.

“Het past heel natuurlijk bij ons”, zegt Duncan daarover. “Ze vroegen ons en we hadden zoiets van: ja, laten we dat doen. Bovenal draait het om hen en zijn wij er om ze te helpen.”

Bron: RTL Boulevard