Duncan Laurence in de jury van ‘The voice kids’

Duncan kan niet wachten om de kinderen te coachen, laat hij weten.

Team Duncan

“Ik kan eindelijk met jullie delen dat ik de nieuwe coach ben in het nieuwe seizoen van The Voice Kids Vlaanderen”, deelt Duncan op Instagram met zijn volgers. “Ik ben er helemaal klaar voor en sta te springen om Team Duncan te starten.” Vanaf wanneer Duncan precies op de Belgische tv te zien zal zijn, is nog niet bekend.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 𝕯𝖚𝖓𝖈𝖆𝖓 𝕷𝖆𝖚𝖗𝖊𝖓𝖈𝖊 (@itsduncanlaurence) op 18 Dec 2021 om 9:52 PST

Twee Nederlanders

Naast Duncan strijken zangeres Laura Tesoro, zanger Joris van Rossem (Metejoor) en het nieuwe K3-lid Julia Boschman in het programma neer als coaches. Laatstgenoemde laat weten het erg leuk te vinden dat zij niet de enige Nederlander in de jury is.

Duncan Laurence en The voice

The voice heeft veel voor Duncan Laurence betekend. Hij deed zelf in 2014 mee aan The voice of Holland. Hij viel toen af in de halve finale, maar won vijf jaar later mooi wel het Eurovisie Songfestival. Sindsdien heeft hij internationaal succes. De kinderen van de Belgische The voice kids boffen dus, met zo’n coach.

Bron: Instagram