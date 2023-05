Duncan Laurence stelt zijn album uit vanwege mentale uitputting: "Het was te veel”

“Deze laatste maanden zijn te veel geweest”, schrijft Duncan in een emotioneel bericht op Instagram. “Ik ben doodmoe en mentaal uitgeput. En vooral zó verdrietig.”

Stormachtige periode

De zanger heeft een stormachtige periode achter de rug. Als coach van deelnemers Mia en Dion kreeg hij een lading kritiek over zich heen, met name omdat de eerste twee optredens van het duo vals waren. Er werd toen alles op alles gezet om de twee alsnog klaar te stomen voor de halve finale in Liverpool.

Rustig aan

Duncan gaat nu een paar weken rustig aan doen. Zijn nieuwe album Skyboy brengt hij daarom later uit dan gepland. “Ik wilde dit album zó graag uitbrengen. Het is helemaal af (...) en we hebben er heel hard aan gewerkt”, laat hij weten. “Maar ik besef ook dat ik nu niet sterkt genoeg ben om het de aandacht, de promotie en de liefde en zorg te geven die het nodig heeft na de release.”

Sterker terugkomen

De komende week zal hij de laatste hand leggen aan het album en daarna neemt hij een paar weken vrij ‘om te herstellen en sterker terug te komen’.

