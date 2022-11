Duurt niet lang meer: op déze datum start het nieuwe seizoen van ‘Even tot hier’

Sterker nog, dat is er sneller dan je denkt.

‘Even tot hier’

Op zaterdag 12 november keert het programma terug, dus over 10 dagen al! Dat maakt BNNVARA bekend in een persbericht. Het tijdstip waarop het programma wordt uitgezonden is nog wel een dingetje. Vanwege het WK Voetbal kan dit variëren van 21:30-22:30 uur, meldt de omroep.

Nieuw seizoen

Even tot hier is dus alweer snel op de buis, terwijl het vorige seizoen midden juni afliep. De nieuwe reeks zal tot 17 december duren, volgens de website van de Ster. Waar Niels van der Laan en Jeroen Woe het precies over gaan hebben, is nog niet duidelijk. Dat kan natuurlijk ook niet, want de twee bespreken altijd de actualiteiten. Wel kunnen we weer vlijmscherpe analyses en een portie humor verwachten. Ook Miguel Wiels is weer terug voor muzikaal vermaak.

Televizier-winnaar

Begin deze maand werd Even tot hier de grote winnaar van het Gouden Televizier-gala. Het programma werd tijdens de 57e editie genomineerd, net als De bevers en Het jachtseizoen.

Om alvast even in de sfeer te komen, delen we nog wat spraakmakende fragmenten uit voorgaande seizoenen:

Wat zou presentator Renze Klamer nooit dragen? Wij vroegen het hem:

Bron: BNNVARA