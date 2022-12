Dyanne Beekman zet een punt achter relatie: ‘We hebben deze strijd niet kunnen winnen’

Op Instagram schrijft ze: ‘Mijn relatie is als een nachtkaars uitgegaan.’ Het stel was zestien jaar samen en heeft een zoon van dertien, Christian. ‘We moeten incasseren en weer doorgaan, al klinkt dat makkelijker dan het is. Ik zal voor altijd houden van de herinneringen en het prachtige cadeau wat ik heb mogen ontvangen.’

Relatieproblemen

In een interview met Nouveau vertellen ze dat hun liefde zwaar op de proef werd gesteld tijdens de pandemie. “De chemie was even weg. Ik was gewend zo’n honderd dagen per jaar van huis te zijn, de hele wereld over te reizen en ineens zat ik thuis”, vertelde Frans. Voor Dyanne ging het werk gewoon door en zij probeerde hem juist te stimuleren om andere dingen te gaan doen. “Maar dat werkte uiteindelijk averechts.”

Het stel begreep elkaar niet meer. “Ik was heel bang dat we elkaar zouden kwijtraken.” Ze hebben het nog geprobeerd, maar uiteindelijk strandde de relatie net voor de feestdagen.

Triest einde van het jaar

Aan Shownieuws vertelt Dyanne dat de kerstboom al stond, maar dat ze dit vooral voor hun zoon van dertien hebben gedaan. “Ik moet er helemaal niet aan denken, aan die feestdagen.”

Bron: Instagram, Shownieuws