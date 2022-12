Echte Gooische Moeder Florine Hofstee verwelkomt tweede zoontje: ‘Daar is ons cadeautje’

De trotse mama deelt het eerste kiekje van de kleine man op Instagram. “Daar is ons cadeautje. Zo trots! Wat een ongelofelijk lief mannetje en één gezicht met zijn lieve grote broer Beer”, schrijft ze erbij.

Een écht cadeautje

Florine is eerder heel openhartig geweest over de vruchtbaarheidsproblemen die het stel had. Hun eerste zoon Beer kwam via IUI en werd geboren in 2020. De echte Gooische moeder raakte dan ook onverwachts zwanger van haar tweede zoontje Don en ontdekte pas na 13 weken dat ze zwanger was.

Bron: Instagram