‘Echte Gooische moeder’ Florine is zwanger: “Wonderen bestaan”

Dat deelt ze vandaag met haar volgers op social media.

Florine van Echte Gooische moeders opnieuw zwanger

Florine is in de wolken met het nieuws. Haar zoon Beer wordt een grote broer. ‘Oh, wij zijn zo blij! We krijgen er nog een kindje bij totááál niet verwacht maar zó ontzettend welkom!’ schrijft ze bij het bericht. Wie de realityreeks Echte Gooische moeders bij Videoland heeft gevolgd, weet met welke problemen Florine kampt voor haar eerste zwangerschap. Haar weg naar de eerste zwangerschap heeft ze uitgebreid vastgelegd.

De kinderwens van Florine en haar partner Jeroen is groot, maar zwanger raken lukt in eerste instantie niet. De tweede keer verloopt het voorspoediger. ‘Onze lieve Beer kwam via IUI en dan nu zo onbezorgd en gemakkelijk zwanger, echt een cadeautje. Pas na 13 weken kwam ik erachter dat er een klein mensje in mijn buik groeit’, vertelt Florine.

Wonderen bestaan

Alsof deze zwangerschap niet bijzonder (en gewenst) genoeg is, worden Florine en Jeroen ook nog eens verrast als ze horen op welke datum is uitgerekend. ‘En van alle 365 dagen van het jaar, uitgerekend op mijn eigen verjaardag. Wonderen bestaan.’

Bron: Instagram