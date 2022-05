Edino van Dorsten vertelt openhartig over huidig contact met zijn vader na ‘Ruinerwold’

Edino en zijn broers en zussen hadden het vroeger heel zwaar thuis. Als ze iets deden wat hun vader niet zinde, dan kregen ze straf. Zo werd Edino soms een week lang in het schapenhok opgesloten, waar hij niet meer had dan een bankje en een tafel. Ook werd hij seksueel misbruikt door zijn vader, die ervan overtuigd was dat de geest van zijn overleden vrouw in Edino was gegaan. Vlak voordat hij achttien werd besloot hij uit huis te gaan en te ontsnappen van alles.

Edino heeft geen behoefte aan contact

Hoewel in de documentaire te zien is dat hij zijn vader bezoekt in de zorginstelling waar hij gedwongen is opgenomen, heeft Edino inmiddels het contact verbroken. “Daar heb ik geen behoefte aan. Hij heeft laten zien dat hij niet meer gaat veranderen. Die hoop had ik in het begin nog wel.”

Edino vertelt dat het opnemen van de documentaire destijds een hoop emoties heeft opgeroepen. “Het hele proces heeft ons wel tien jaar van ons leven gekost. Zo ben ik in die tijd letterlijk mijn haar verloren. Serieus, mijn haargrens trok zich steeds verder terug. Ik kijk op die anderhalf jaar terug als een fijne, maar zware vorm van therapie. Uiteindelijk hebben we het kunnen verwerken door erover te praten. Maar omdat we dat zoveel jaren niet hadden gedaan, was het ingrijpend om dat ineens wel te moeten doen.”

Bron: Linda