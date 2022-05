Edsilia Rombley viel door dit dieet bijna 20 kilo af

De zangeres vertelt aan het blad dat haar gewicht al haar hele leven schommelt. “Sommige mensen worden daar depri van, dat had ik niet. Maar ik dacht wel: ik voel me niet fit.” Ze merkte tijdens optredens dat haar broeken steeds strakker zaten en besloot tien kilo af te vallen.

Alizonne-dieet

“Het Alizonne-dieet heeft me daarbij geholpen: er wordt bloed geprikt om te kijken wat je tekort komt aan bijvoorbeeld vitamines en daarna krijg je constant begeleiding”, zegt Edsilia. “Ik heb mijn eetpatroon daardoor blijvend weten te veranderen, wat in mijn geval inhoudt: veel eiwitten, weinig suikers en doordeweeks geen koolhydraten.”

Geen koolhydraten

Dat betekent dat Edsilia eten als brood, pasta en rijst laat staan. Wanneer ze gerechten met veel koolhydraten klaarmaakt voor haar gezin, maakt ze voor zichzelf courgettepasta of bloemkoolrijst. “Dat voelt niet als veel moeite.”

Impact gezondheid

De zangeres presenteert het televisieprogramma Over Gewicht en kwam daardoor nog meer te weten over voeding en de impact op onze gezondheid. Volgens haar moeten mensen zichzelf niet alles ontzeggen, maar kan er wel bewuster worden omgegaan met eten. “Af en toe een mandarijntje in plaats van een koekje, een handje noten in plaats van chips.”

Bron: RTL Boulevard